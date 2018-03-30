Обзор прессы: выпускников вузов заставят три года отработать

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 30 марта.

Трехлетняя отработка может ждать студентов-целевиков. Трудиться придется там, откуда направили в вуз. Госдума приняла такой законопроект в первом чтении, сообщает « Российская газета ». Если заказчик целевого обучения отказался от выпускника, то выплатит ему трехкратную среднюю зарплату. Если целевик сам нарушит условия договора, то возместит расходы на свое обучение.

Семь лет составит максимальный срок службы автобусов в Подмосковье , пишут «Ведомости» . Мособлдума приняла законопроект в первом чтении. Сейчас пассажиров перевозят одиннадцать тысяч автобусов. В обновлении нуждается треть автопарка. Ожидается, что к концу года новым возрастным стандартам будет соответствовать весь транспорт.

Водителям в средней полосе России лучше не менять зимнюю резину до конца апреля, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ГИБДД . Автовладельцам напоминают, что переобуваться следует только после того, как столбик термометра стабильно встанет выше нуля. Пока же наблюдаются резкие перепады температур. При таких погодных условиях на дорогах возможна гололедица.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM