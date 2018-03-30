Суд Нью-Йорка рассмотрит иск против ExxonMobil

Об этом решении объявила окружной судья Валери Капрони.

Она назвала доводы, изложенные адвокатами нефтяной компании неправдоподобными. «ExxonMobil ходатайствовал перед федеральными судами Техаса и Нью-Йорка о том, чтобы они прекратили разбирательство, проводимое властями на основании своих полномочий. Речь идет о возможном мошенничестве», — подчеркнула Капрони. «Ходатайство было подано на основании крайне сомнительных утверждений и спекулятивных умозаключений», — добавила судья, передает ТАСС

Защита ExxonMobil считает, что власти Нью-Йорка и штата Массачусетс вступили в сговор с общественными организациями экологов с целью причинить материальный урон предприятиям, занимающимся освоением запасов углеводородов.

С точки зрения ответчика, истцы пытаются ущемить право компании на свободу слова и собственное мнение на проблемы глобального потепления на планете.