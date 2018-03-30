Суд Нью-Йорка рассмотрит иск против ExxonMobil 

Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Федеральный суд района Манхэттен отказался отклонить иск властей Нью-Йорка против американской компании ExxonMobil, обвиненной в причинении вреда окружающей среде.
Об этом решении объявила окружной судья Валери Капрони.
Она назвала доводы, изложенные адвокатами нефтяной компании неправдоподобными. «ExxonMobil ходатайствовал перед федеральными судами Техаса и Нью-Йорка о том, чтобы они прекратили разбирательство, проводимое властями на основании своих полномочий. Речь идет о возможном мошенничестве», — подчеркнула Капрони. «Ходатайство было подано на основании крайне сомнительных утверждений и спекулятивных умозаключений», — добавила судья, передает ТАСС.
Защита ExxonMobil считает, что власти Нью-Йорка и штата Массачусетс вступили в сговор с общественными организациями экологов с целью причинить материальный урон предприятиям, занимающимся освоением запасов углеводородов.
С точки зрения ответчика, истцы пытаются ущемить право компании на свободу слова и собственное мнение на проблемы глобального потепления на планете.
В январе мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о подаче судебного иска против ExxonMobil и еще четырех нефтяных корпораций: BP, Chevron, ConocoPhillips и Royal Dutch Shell. Власти намерены добиться от них возмещения миллиардов долларов, которые пришлось потратить на защиту населения от последствий изменения климата. В заявлении разъяснялось, что речь идет как о тех расходах, которые мегаполис уже понес из-за ухудшения экологической обстановки, так и о тех средствах, которые понадобятся в течение этого столетия.