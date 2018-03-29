Эксперт отметил ухудшение российско-американских отношений

"Что касается диалога российско-американского — его опустили еще ниже, я имею в виду механизма взаимного российско-американского диалога по вопросам, которые действительно представляют взаимный интерес", — считает собеседник агентства.

США В связи с этим он напомнил о словах посла РФ Анатолия Антонова , который заявил, что США высылают людей, отвечающих «за те немногие направления, на которых выживает взаимовыгодное сотрудничество», в том числе космос, наука и культура, торговля.

Эксперт также отметил, что закрытие консульств — российского в Сиэтле и американского в Санкт-Петербурге — создаст проблемы для граждан обеих стран в получении виз.

Перед тем, как Россия объявила о «зеркальных мерах» в ответ на решение США по российским дипломатам и генконсульству, американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что США готовы к любому ответу и «готовы ответить снова, если придется».

Эксперт не стал исключать ответных мер США на ответ РФ, указав на накопившийся крайне негативный опыт в российско-американских отношениях. «Так что вполне возможно последуют шаги наших американских партнеров, на которые последуют ответные российские шаги — и так до бесконечности», — отметил Батюк.

По его словам, ожидать того, что российско-американские отношения столкнутся с дном и дальше опускаться не будут, не приходится.

В четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны не позднее 31 марта.

Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с «делом Скрипаля ».

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.