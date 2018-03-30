Ещё
В Ульяновске снесут торговый павильон «Ярмарка», где торговали садоводы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ульяновске снесут торговый павильон «Ярмарка», где торговали садоводы 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Городские власти Ульяновска намерены снести торговый павильон «Ярмарка», расположенный по тротуару на улице Рябикова у перекрестка с улицей Камышинской, снесут, поскольку он расположен в охранной зоне газопровода.
Демонтаж примыкающих к павильону незаконных торговых сооружений уже начался. Бесколесные автомобили, играющие роль стационарных торговых точек эвакуируют на штрафстоянку.
Теперь садоводам предстоит самим определить новое место для торговли. При этом жители района готовы следить за тем, чтобы торговлю вели именно садоводы, а не перекупщики.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Россельхознадзор не рекомендует ульяновцам покупать картофель из Египта 31 марта в центре Ульяновска пройдет ярмарка, движение перекроют В Ульяновске стартовал географический фестиваль «Фрегат «Паллада»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин припугнул Великобританию80
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ265
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию87
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток36
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»45
Видео
Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Личный счет
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение