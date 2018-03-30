В Ульяновске снесут торговый павильон «Ярмарка», где торговали садоводы

Городские власти Ульяновска намерены снести торговый павильон «Ярмарка», расположенный по тротуару на улице Рябикова у перекрестка с улицей Камышинской, снесут, поскольку он расположен в охранной зоне газопровода.

Демонтаж примыкающих к павильону незаконных торговых сооружений уже начался. Бесколесные автомобили, играющие роль стационарных торговых точек эвакуируют на штрафстоянку.

Теперь садоводам предстоит самим определить новое место для торговли. При этом жители района готовы следить за тем, чтобы торговлю вели именно садоводы, а не перекупщики.