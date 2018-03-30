Опору моста в Китай, строящегося в ЕАО, срежут для пропуска ледохода — власти

ХАБАРОВСК , 30 мар /ПРАЙМ/. Сохранность четвертой опоры строящегося в Еврейской автономной области железнодорожного моста «Нижнеленинское — Тунцзян ( КНР )» обеспечат уникальными методами — на время пропуска ледохода часть ее срежут, а затем восстановят, сообщает правительство Еврейской автономной области.

Уточняется, что четвертая опора находится на фарватере реки Амур, где самое сильное течение. В этом месте пойдет самый мощный ледоход. На объекте ведутся работы по обеспечению безопасного пропуска льда.

"Верхнюю часть шпунтов срежут на два метра от сегодняшнего уровня реки, а за счет поднятия Амура будет еще один метр. Таким образом, создадут запас прочности три метра, чтобы пропустить лед по поверхности реки. После ледохода всю конструкцию снова восстановят", — проводятся в сообщении слова заместителя управляющего директора строительной компании «Мост» Александра Айдакова.

Отмечается, что это должно исключить риски повреждения шпунтового ограждения опоры. Решение принято и подтверждено проектным институтом. «Эта операция уникальная и применяется в российской практике впервые, поэтому разрабатываются специальные технологии. И от этого зависит срок завершения работ на объекте. При успешном восстановлении шпунтового ограждения и последующих работах, как заверяет руководство АО „СК Мост“, строительство мостового перехода должно быть завершено до конца этого года», — приводятся в сообщении слова губернатора области Александра Левинталя , который побывал на месте строительства моста.

Отмечается, что во время поездки был рассмотрен вопрос о синхронизации возведения целого комплекса других объектов, связанных с трансграничным переходом. Они должны обеспечить проход железнодорожных грузов через мост. Например, строительство пункта пропуска с объемом федеральных инвестиций почти под миллиард рублей. «Здесь были допущены отставания, прежняя подрядная компания, которую наняла СК „Мост“, оказалась малоэффективна. В скором времени будет принято окончательное решение либо о смене субподрядчика, либо прежний все-таки выполнит работы, предусмотренные контрактом. Поставлена задача построить пункт пропуска до конца года», — отметил глава региона.