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Красноярскому краю не хватает молодых фермеров
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Красноярскому краю не хватает молодых фермеров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как оказалось, в 87,2% случаев это мужчины в возрасте 50 лет и старше (58,3%), преимущественно с высшим образованием (71,1%), имеющие общий стаж работы 31 и более лет (49,2%).
Всего трое руководителей сельскохозяйственных организаций моложе 29 лет. 68 — в возрасте 29-49 лет. Женщин-руководителей в этой отрасли совсем мало: одна руководительница в возрасте до 29 лет, 6 — в возрасте 29-49 лет, 17 — от 50 лет и более.
У двух руководителей вообще не было стажа работы в сельском хозяйстве, когда они возглавили предприятия. Стаж до 10 лет имеют 42 руководителя, 11-29 лет — 48, 21-30 — 42, 31 год и более — 58 человек.
Большинство руководителей (115) возглавляют свои организации около 10 лет.
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