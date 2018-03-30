Росимущество существенно снизило стоимость часов экс-губернатора Сахалина

"Территориальное управление Росимущества по Московской области объявило о проведении аукциона по продаже конфискованных эксклюзивных мужских карманных часов марки «Urwerk» Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8. Серия ограничена 8 экземплярами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Росимущество поясняет, что часы ранее были в употреблении, находятся на хранении длительный период времени.

"В связи с тем, что при проведении предыдущих аукционов поданные заявки отсутствовали, начальная цена снижена на 90% и составляет 1 миллион 139 тысяч 290 рублей", — отметили в ведомстве.

Заявки принимаются до 26 апреля.