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Росимущество существенно снизило стоимость часов экс-губернатора Сахалина
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Росимущество существенно снизило стоимость часов экс-губернатора Сахалина 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мар — РИА Новости. Росимущество на 90% снизило стоимость коллекции элитных часов бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, выставленных на аукцион, в связи с отсутствием заявок на товар.
"Территориальное управление Росимущества по Московской области объявило о проведении аукциона по продаже конфискованных эксклюзивных мужских карманных часов марки «Urwerk» Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8. Серия ограничена 8 экземплярами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Росимущество поясняет, что часы ранее были в употреблении, находятся на хранении длительный период времени.
"В связи с тем, что при проведении предыдущих аукционов поданные заявки отсутствовали, начальная цена снижена на 90% и составляет 1 миллион 139 тысяч 290 рублей", — отметили в ведомстве.
Заявки принимаются до 26 апреля.
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин 9 февраля осужден Южно-Сахалинским городским судом на 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей за коррупционные преступления.
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