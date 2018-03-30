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Полицейские разыскали 9-летнего школьника, потерявшегося ночью во Владивостоке
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Полицейские разыскали 9-летнего школьника, потерявшегося ночью во Владивостоке 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 37 минут назад
Фото: Vladnews.ru
В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение о безвестном исчезновении 9-летнего мальчика, проживающего на улице Шепеткова. Школьник ушел гулять и не вернулся домой ночевать.
Гарнизон УМВД России по городу Владивостоку был поднят по тревоге. Полицейские организовали мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетнего. Проверялись места сбора подростков, подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, гаражные кооперативы, заброшенные здания. В ходе розыска был проведён визуальный осмотр водоема, расположенного около дома, где проживает семья мальчика. Проведен поквартирный обход.
Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции опрашивали родственников, знакомых и одноклассников пропавшего школьника. В поисковых мероприятиях участвовали волонтеры, использовалась служебная собака.
В результате проведения поисковых мероприятий пропавший школьник был найден в районе улицы Спиридонова. Ребёнок пояснил, что заигрался, а потом побоялся идти домой и спрятался. Установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Его жизнь и здоровье вне опасности.
В отношении матери школьника составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних принимают меры по установлению причин ухода мальчика из дома.
Полиция благодарит за содействие волонтеров общественноо объединения «Поиск пропавших детей — Приморский край».
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