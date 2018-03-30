«Тайский вояж» уральского мэра заинтересовал нового прокурора

В Сысертской городской думе прошла выемка документов. Как сообщает источник «АиФ-Урал», силовики появились в канцелярии накануне, откуда забрали табели учета рабочего времени и распоряжения о предоставлении отпусков народным избранникам.

По имеющимся сведениям, прокуроров интересовала законность предоставления отпуска спикеру гордумы Александру Карамышеву . На позапрошлой неделе он вернулся из Таиланда

В разговоре с корреспондентом «АиФ-Урал» Александр Карамышев подтвердил факт визита прокуроров и предмет их интереса. По его словам, визитеры проверяли сведения из обращения, написанного в надзорное ведомство «физическим лицом». Кем был зачвитель Карамышев не знает.