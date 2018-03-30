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«Тайский вояж» уральского мэра заинтересовал нового прокурора
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«Тайский вояж» уральского мэра заинтересовал нового прокурора 

АиФ Урал 27 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Сысертской городской думе прошла выемка документов. Как сообщает источник «АиФ-Урал», силовики появились в канцелярии накануне, откуда забрали табели учета рабочего времени и распоряжения о предоставлении отпусков народным избранникам.
По имеющимся сведениям, прокуроров интересовала законность предоставления отпуска спикеру гордумы Александру Карамышеву. На позапрошлой неделе он вернулся из Таиланда.
В разговоре с корреспондентом «АиФ-Урал» Александр Карамышев подтвердил факт визита прокуроров и предмет их интереса. По его словам, визитеры проверяли сведения из обращения, написанного в надзорное ведомство «физическим лицом». Кем был зачвитель Карамышев не знает.
Александр Карамышев стал председателем сысертской думы осенью 2017 года, оставив пост главы города избранному депутатами Дмитрию Нисковских. По имеющейся версии, заявитель настаивал на том, что отпуск спикеру гордумы был предоставлен слишком рано, а потому незаконно. Так ли это разберется назначенный на днях новый прокурор Сысерти Константин Паначев.
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