Жителей региона просят о помощи в поисках пропавшего под Воронежем мужчины

41-летний Виктор Мазин вышел из дома и не вернулся. Воронежской области разыскивают пропавшего 41-летнего Виктора Мазина. Вчера, 17 апреля, около 12:30 мужчина вышел из своего дома в рамонском селе Ямное в неизвестном направлении — и с тех пор о нём нет никаких вестей. Волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят жителей региона о помощи в поиске исчезнувшего. Рост Виктора около 175 сантиметров, у него среднее телосложение, голубые глаза, русые волосы с сединой. В день исчезновения он был одет в тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки и серо-голубую куртку. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках — сообщите об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.