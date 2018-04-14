Ещё
Воронежцев просят о помощи в поисках пропавшей 58-летней женщины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежцев просят о помощи в поисках пропавшей 58-летней женщины 

Вести Воронеж 53 минуты назад
Фото: riavrn.ru
Пенсионерка может нуждаться в медпомощи.
Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках 58-летней Александры Бобковой. 11 апреля этого года женщина вышла из своего дома в Воронеже и исчезла. Объявление о розыске опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж» на своей странице в «ВКонтакте». Как отмечают волонтёры, горожанка может нуждаться в медпомощи. Рост пенсионерки около 163 сантиметров, у неё нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. В день исчезновения предположительно была одета в тёмно-синюю куртку, чёрные штаны и чёрные полусапоги. Если вы располагаете информацией о местонахождении женщины — просьба сообщить по телефонам: 88007005452 или 112.
Вести Воронеж: последние новости
Депутат облдумы Григорий Чуйко продал «Воронежсельмаш» Глава Боброва: «Будем искать пути возмещения ущерба пострадавшим от паводка» В Воронежской области затопило 25 населённых пунктов
 Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители поднялись в небо Сирии260
Путин прокомментировал атаку по Сирии1527
«Оскорбление президента России неприемлемо»336
Захарова отреагировала на ночной удар125
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»202
Видео
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Идут по проводам: Украина требует денег за Крым
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
01:24
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Политика Армия
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:51
Захарова отреагировала на ночной удар
Политика В мире
05:28
Франция подтвердила вину Сирии докладом
Ближний Восток В мире
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение