Воронежцев просят о помощи в поисках пропавшей 58-летней женщины 

Пенсионерка может нуждаться в медпомощи.
Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках 58-летней Александры Бобковой. 11 апреля этого года женщина вышла из своего дома в Воронеже и исчезла. Объявление о розыске опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж» на своей странице в «ВКонтакте». Как отмечают волонтёры, горожанка может нуждаться в медпомощи. Рост пенсионерки около 163 сантиметров, у неё нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. В день исчезновения предположительно была одета в тёмно-синюю куртку, чёрные штаны и чёрные полусапоги. Если вы располагаете информацией о местонахождении женщины — просьба сообщить по телефонам: 88007005452 или 112.