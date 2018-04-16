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В Воронеже страдающую потерей памяти пенсионерку нашли живой
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В Воронеже страдающую потерей памяти пенсионерку нашли живой 

Вести Воронеж 56 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Прохожий узнал женщину по ориентировке. Пропавшую в Воронеже 86-летнюю Валентину Осоковец, страдающую провалами в памяти и болезнью Альцгеймера, нашли живой. Женщину на улице заметил прохожий, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье» вечером воскресенья, 16 апреля. Парень сам связался с волонтёрами. Молодой человек рассказал, что увидел ориентировку в городской группе в соцсети. Под неё подходила находившаяся неподалёку старушка. Парень спросил, как зовут женщину, и, поняв, что это, скорее всего, та самая потерявшаяся, позвонил добровольцам. Валентина Осоковец пропала в Воронеже около 10:00 воскресенья, 15 апреля. Пенсионерка вышла из Троицкого храма на улице Олеко Дундича и ушла в неизвестном направлении. Родственники женщины обратились за помощью к волонтёрам. Добровольцы оперативно распространили информацию и организовали выезд. Волонтёры проверили медучреждения, бюро несчастных случаев, а после приступили к патрулированию территории. Женщину искали в парке «Танаис», на улицах города и на юго-западном кладбище, поскольку имелась информация о похороненных там родственниках пропавшей. Прохожий парень нашёл её в паре километров от места пропажи. Дарья Крымова
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