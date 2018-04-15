В Воронеже разыскивают пропавшую пенсионерку, страдающую потерей памяти

У 86-летней женщины болезнь Альцгеймера.

Воронежцев просят о помощи в поисках пропавшей 86-летней Валентины Александровны Осоковец, страдающей провалами в памяти и болезнью Альцгеймера. Сегодня, 15 апреля, около 10 утра пенсионерка вышла из Троицкого храма на улице Олеко Дундича в Воронеже и пропала. Объявление о розыске разместил поисково-спасательный отряд «Черноземье». Женщина одета в жёлто-бежевое пальто по колено, в красно-жёлтый платок с узорами, коричневые туфли, синее платье в жёлтый цветочек, как на фото. Так же при ней должна быть бежевая сумочка. Если вы имеете какую-то информацию о пропавшей, а также хотите помочь в поисках — просьба сообщить по телефонам: 89066702344, 112 или 02.