В Воронеже разыскивают пропавшего 34-летнего мужчину

Сергей Банкин исчез месяц назад.

Воронежцев просят о помощи в поисках 34-летнего Сергея Банкина. 10 марта он вышел из дома и исчез. Объявление разместил поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж». Рост Сергея 170 сантиметров, у него среднее телосложение, русые волосы, голубые глаза. Когда его в последний раз видели, на нём были тёмно-синяя куртка, синие штаны, чёрные кроссовки. Если вы располагаете хоть какой-то информацией о местонахождении пропавшего — сообщите об этом по телефонам: 88007005452 или 112.