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В Воронеже разыскивают близких найденного месяц назад мужчины
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В Воронеже разыскивают близких найденного месяц назад мужчины 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Неизвестного нашли месяц назад на Московском проспекте. В Воронеже разыскивают родственников неизвестного мужчины, найденного ещё 14 марта на Московском проспекте. Сегодня, 19 апреля, объявление разместил поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж». По словам волонтёров, на вид мужчине 55 — 60 лет. Когда его нашли, он был одет в серую куртку, синий свитер и синие джинсы. Судя по фото, которые разместили поисковики, мужчина был сильно травмирован и попал в больницу. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в установлении личности мужчины — сообщите об этом по телефонам 88007005452 или 112.
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