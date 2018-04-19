В Воронеже пропал 57-летний мужчина со шрамом на лице 

Константин Пашков исчез пять дней назад. Константин Пашков ушёл из дома №150 на Ленинском проспекте в Воронеже в субботу, 14 апреля. После этого о 57-летнем горожанине ничего не известно, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье». Добровольцы предполагают, что мужчина может находиться в Юго-Западном районе. Константин Пашков ростом 176 см, худощавого телосложения, у него светло-карие глаза и седые волосы. Особые приметы — тату на плече в виде женщины и шрам под левым глазом (вмятина в кости). В день исчезновения был в тёмно-синей рубашке, тёмно-синих джинсах, чёрной крутке и чёрных ботинках. Волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили всех, кто видел мужчину после 14 апреля, сообщить по телефонам: 8 906 670 23 44, 112 или 02. Дарья Крымова