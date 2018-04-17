В Воронеже пропал 48-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи 

Сергей Черников страдает слабоумием. Поисковики попросили помощи воронежцев в поисках 48-летнего Сергея Черникова, который ушёл из дома №9 по улице Туполева в среду, 11 апреля, и пропал. По данным добровольцев из отряда «Черноземье», Сергей инвалид I группы, страдает слабоумием и нуждается в медицинской помощи. Волонтёры предупредили, что пропавший сильно отличается от фото на ориентировке, но более актуального снимка у них нет. На вид воронежцу 40-50 лет, он ростом 170-175 см, неопрятного внешнего вида, у него тёмные волосы, однако есть большая залысина, длинная рыжая борода и усы. В день исчезновения был в тёмно-синих джинсах, синей ветровке с белыми вставками, кепке и чёрных ботинках. Документов при себе не было. Поисковики попросили всех, кто видел Сергея Черникова после 11 апреля, позвонить по телефонам 02, 112 или 8 906 670 23 44. Екатерина Трещикова