В Новосибирске нашли пропавших девочек-подростков

О пропаже Оксаны Пономарёвой и Дарьи Кузьминой стало известно вчера — последний раз их видели 6 апреля в Калининском районе Новосибирска . По информации волонтёров, Оксана ушла из дома после конфликта с бабушкой и родителями, а Дарья к ней присоединилась.

Сегодня новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что девочки нашлись.

«Они живы. Здоровы. Уже с родителями. Где девочки были — уже известно. Ещё предстоит разобраться в причинах этого поступка, чтобы не было прецедента.

Потому что причины есть всегда и с ними нужно работать. Причём всем членам семей», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы отряда Алеся Яблонских в переписке «ВКонтакте».