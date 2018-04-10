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Ушел и не вернулся: в Новосибирске пропал 14-летний подросток
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Ушел и не вернулся: в Новосибирске пропал 14-летний подросток 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером в полицию и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступило сообщение о том, что 14-летний Роман Атрохов ушел из дома вчера, 9 апреля и до сих пор не вернулся.
«Просто ушел и ничего не сказал. Никакой информации пока нет, заявка от мамы к нам поступила совершенно недавно. Сейчас наш актив собирается на поиски, уже достаточно людей на ногах. Нам нужно понимать в какую сторону развернуть поиски. — рассказала корреспонденту НГС инфорг инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Юлия Жаркова по телефону.
Атрохов Роман Дмитриевич, рост 170 см, глаза карие, волосы темно-каштановые. Был одет в черную куртку (парку) с капюшоном, черную бейсболку, черные джинсы и черные кеды на белой подошве.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, волонтеры просят сообщать на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52 (бесплатно по России) и в полицию по телефонам 02, 102.
Ранее НГС сообщал, что исчезнувшие 4 апреля девочки Оксана Пономарёва и Дарья Кузьмина, нашлись.
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