Ушел и не вернулся: в Новосибирске пропал 14-летний подросток

Сегодня вечером в полицию и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступило сообщение о том, что 14-летний Роман Атрохов ушел из дома вчера, 9 апреля и до сих пор не вернулся.

«Просто ушел и ничего не сказал. Никакой информации пока нет, заявка от мамы к нам поступила совершенно недавно. Сейчас наш актив собирается на поиски, уже достаточно людей на ногах. Нам нужно понимать в какую сторону развернуть поиски. — рассказала корреспонденту НГС инфорг инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Юлия Жаркова по телефону.

Атрохов Роман Дмитриевич, рост 170 см, глаза карие, волосы темно-каштановые. Был одет в черную куртку (парку) с капюшоном, черную бейсболку, черные джинсы и черные кеды на белой подошве.