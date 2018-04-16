Сообщение о том, что пропавшую воронежскую пенсионерку нашли мёртвой, оказалось ложным

Поиски пропавшей женщины продолжаются. В Воронеже продолжаются поиски без вести пропавшей 85-летней Нины Ефимовой. Пенсионерка ушла из дома на Ленинском проспекте 4 апреля, и с тех пор о ней ничего не известно. Объявление с просьбой о помощи в поисках опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье». Двумя днями ранее поисковики распространили сообщение о том, что женщину нашли мёртвой. Однако эта информация оказалась ложной. Отряд принёс свои извинения и попросил помочь в поисках. Особые приметы женщины — длинные густые тёмно-русые волосы. Нина Ефимова страдает провалами в памяти, нуждается в медпомощи. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках, позвоните по телефонам: 8 906 670 23 44, 112 или 02.