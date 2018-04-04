Родительское собрание «Лиза Алерт» пройдет в Казани

В рамках встреч волонтеры «Лиза Алерт» расскажут родителям об основных правилах безопасности, что необходимо брать с собой на прогулку в лес, что делать, когда пропал близкий человек, а также почему ложный вызов лучше, чем упущенное время. На собраниях инструкторы «Лиза Алерт» на будничных ситуациях покажут, как просто применять основные правила безопасности. Многих трагедий удается избежать, если знать, как себя вести. Если знать, о чем нужно разговаривать с детьми и как это делать. Например, как рассказать ребенку к кому он может обратиться за помощью, если остался один в незнакомом месте.

Мероприятия проходят в преддверии весенне-летнего сезона, так как именно в этот период с наступлением каникул и в природной среде, и в городе теряется больше всего детей.

В Казани родительское собрание «Школа „Лиза Алерт“ состоится 14 апреля в эко-центре „ДОМ“, расположенном на территории Горкинско-Ометьевского леса. Начало события в 11:00, предварительная регистрация по ссылке. Также в рамках родительского собрания пройдут обучающие игры для юных участников, на которых дети в интересной форме научатся на практике применять правила безопасности.

Организаторами события в столице Республики Татарстан вместе с поисково-спасательным отрядом „Лиза Алерт“ и компанией „Билайн“ , выступят Дирекция парков и скверов г. Казани, а также городской проект „Добрая Казань“.

Евгения Чистова, руководитель корпоративной социальной ответственности ПАО „ВымпелКом“: „В решении проблемы пропавших людей „Билайн“ в первую очередь ориентируется на разработку технологических решений, которые могут системно изменить ситуацию. Но мы также видим очень серьезный запрос от общества на развитие программ профилактики и просвещения, которые повысят общий уровень грамотности родителей и помогут снизить количество потерявшихся детей. Это тот самый случай, когда правилам безопасности нужно учить не только детей, но и родителей, иногда начиная с самых основ“.

В декабре „Билайн“ запустил сервис SMS-информирования, а ранее — горячую телефонную линию для сообщений о пропавших людях. Сервисы разработаны на технической базе „Билайн“ для того, чтобы оперативно реагировать на информацию о пропаже человека и привлечь как можно больше людей к его поиску. Для оформления подписки на рассылку от поискового отряда необходимо зайти на сайт, ввести номер телефона и выбрать нужные параметры. Абоненты основных операторов смогут выбрать город, район или область для получения информации о поисках. Плата за пользование сервисом не взимается, при этом участники благодаря возможности гибких настроек смогут выделить для себя приоритетные направления — например, поиск детей или пожилых людей, которые теряются как в городе, так и за городом.