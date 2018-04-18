Полиция разыскивает родных найденного под Воронежем мужчины 

Он представился Олегом Николаевичем Шабановым. Полицейские разыскивают родственников мужчины, которого в бессознательном состоянии нашли вблизи села Костёнки Хохольского района 12 ноября 2016 года. Об этом со ссылкой на силовиков сообщил поисковый отряд «Черноземье» во вторник, 17 апреля. Вероятно, кто-то по-прежнему ждёт его дома. Когда мужчину нашли, он находился в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения. Называл фамилию, имя и отчество — Шабанов Олег Николаевич, 1948 года рождения, а также что-то говорил про МКАД. На вид мужчине 60 лет, он ростом 176-180 см, худощавого телосложения, у него тёмные седые волосы. Мужчину нашли в тёмном пиджаке, тёмных футболке и брюках. Всех, кто узнал мужчину на фотографии, попросили позвонить по телефонам 02 (полиция), 112 (служба спасения) или 8 906 670 23 44 (поисково-спасательный отряд «Черноземье»). Екатерина Трещикова