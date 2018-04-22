Двух пропавших без вести воронежцев нашли мёртвыми

Родственники опознали исчезнувших в разное время мужчин.

Волонтёры в субботу, 21 апреля, сообщили об окончании поисков двух пропавших без вести мужчин. Как рассказали в поисково-спасательном отряде «Черноземье», оба человека погибли. Исчезли они в разное время, но были опознаны мёртвыми в один день. Один из них, 56-летний мужчина, пропал ещё 4 марта. В последний раз его видели в микрорайоне Шилово, в садовом товариществе на Дальних садах. Второму мужчине было 47 лет. Он ушёл в ночь с 17 на 18 апреля из дома в Северном микрорайоне Воронежа в неизвестного направлении. С тех пор живым его никто не видел.