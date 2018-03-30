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«Билайн» поддержит родительские собрания «Лизы Алерт» в российских городах
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«Билайн» поддержит родительские собрания «Лизы Алерт» в российских городах 

Банки.ру 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») поддержит серию открытых родительских собраний школы «Лиза Алерт», которые пройдут в более десяти российских городах в марте и апреле, сообщили в пресс-службе «ВымпелКома».
«На встречах волонтеры «Лиза Алерт» расскажут родителям об основных правилах безопасности: что брать с собой на прогулку в лес, что делать, если пропал близкий человек, почему ложный вызов лучше, чем упущенное время. Также родители узнают основные правила безопасности для детей от 5 до 14 лет», — говорится в релизе.
Первое родительское собрание пройдет в Ростове-на-Дону. Встречи состоятся также в Новосибирске, Краснодаре, Казани, Саратове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Брянске, Уфе, Воронеже, Курске, Санкт-Петербурге, Москве и других городах России. В некоторых городах пройдут обучающие квесты, на которых дети в игровой форме научатся на практике применять правила безопасности, добавили в пресс-службе.
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