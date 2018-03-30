«Билайн» поддержит родительские собрания «Лизы Алерт» в российских городах

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») поддержит серию открытых родительских собраний школы «Лиза Алерт», которые пройдут в более десяти российских городах в марте и апреле, сообщили в пресс-службе «ВымпелКома».

«На встречах волонтеры «Лиза Алерт» расскажут родителям об основных правилах безопасности: что брать с собой на прогулку в лес, что делать, если пропал близкий человек, почему ложный вызов лучше, чем упущенное время. Также родители узнают основные правила безопасности для детей от 5 до 14 лет», — говорится в релизе.

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