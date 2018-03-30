Древнее укрепленное поселение Фэнцзябаоцзы в горах провинции Шэньси 

Уезд Ханьинь /пров. Шэньси/, 29 марта /Синьхуа/ — Поселение Фэнцзябаоцзы расположено в горной области Циньлин-Дабашань на территории деревни Дунхэ поселка Сюаньво уезда Ханьинь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Это укрепленное поселение площадью более 20 тыс. кв м построили представители рода Фэн после переселения сюда во времена династии Цин /1644-1911/. Жилые постройки Фэнцзябаоцзы обнесены снаружи крепостной стеной высотой 10 м и толщиной от 3 до 4 м. Над воротами, которые находятся в самых толстых местах стены, сооружены сторожевые башни. Фотографии Синьхуа/Лю Сяо Уезд Ханьинь /пров. Шэньси/, 29 марта /Синьхуа/ — Поселение Фэнцзябаоцзы расположено в горной области Циньлин-Дабашань на территории деревни Дунхэ поселка Сюаньво уезда Ханьинь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Это укрепленное поселение площадью более 20 тыс. кв м построили представители рода Фэн после переселения сюда во времена династии Цин /1644-1911/. Жилые постройки Фэнцзябаоцзы обнесены снаружи крепостной стеной высотой 10 м и толщиной от 3 до 4 м. Над воротами, которые находятся в самых толстых местах стены, сооружены сторожевые башни. Фотографии Синьхуа/Лю Сяо Уезд Ханьинь /пров. Шэньси/, 29 марта /Синьхуа/ — Поселение Фэнцзябаоцзы расположено в горной области Циньлин-Дабашань на территории деревни Дунхэ поселка Сюаньво уезда Ханьинь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Это укрепленное поселение площадью более 20 тыс. кв м построили представители рода Фэн после переселения сюда во времена династии Цин /1644-1911/. Жилые постройки Фэнцзябаоцзы обнесены снаружи крепостной стеной высотой 10 м и толщиной от 3 до 4 м. Над воротами, которые находятся в самых толстых местах стены, сооружены сторожевые башни. Фотографии Синьхуа/Лю Сяо Уезд Ханьинь /пров. Шэньси/, 29 марта /Синьхуа/ — Поселение Фэнцзябаоцзы расположено в горной области Циньлин-Дабашань на территории деревни Дунхэ поселка Сюаньво уезда Ханьинь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Это укрепленное поселение площадью более 20 тыс. кв м построили представители рода Фэн после переселения сюда во времена династии Цин /1644-1911/. Жилые постройки Фэнцзябаоцзы обнесены снаружи крепостной стеной высотой 10 м и толщиной от 3 до 4 м. Над воротами, которые находятся в самых толстых местах стены, сооружены сторожевые башни. Фотографии Синьхуа/Лю Сяо Уезд Ханьинь /пров. Шэньси/, 29 марта /Синьхуа/ — Поселение Фэнцзябаоцзы расположено в горной области Циньлин-Дабашань на территории деревни Дунхэ поселка Сюаньво уезда Ханьинь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Это укрепленное поселение площадью более 20 тыс. кв м построили представители рода Фэн после переселения сюда во времена династии Цин /1644-1911/. Жилые постройки Фэнцзябаоцзы обнесены снаружи крепостной стеной высотой 10 м и толщиной от 3 до 4 м. Над воротами, которые находятся в самых толстых местах стены, сооружены сторожевые башни. Фотографии Синьхуа/Лю Сяо