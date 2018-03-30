Ещё
Древнее укрепленное поселение Фэнцзябаоцзы в горах провинции Шэньси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Древнее укрепленное поселение Фэнцзябаоцзы в горах провинции Шэньси 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Ханьинь /пров. Шэньси/, 29 марта /Синьхуа/ — Поселение Фэнцзябаоцзы расположено в горной области Циньлин-Дабашань на территории деревни Дунхэ поселка Сюаньво уезда Ханьинь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Это укрепленное поселение площадью более 20 тыс. кв м построили представители рода Фэн после переселения сюда во времена династии Цин /1644-1911/. Жилые постройки Фэнцзябаоцзы обнесены снаружи крепостной стеной высотой 10 м и толщиной от 3 до 4 м. Над воротами, которые находятся в самых толстых местах стены, сооружены сторожевые башни. Фотографии Синьхуа/Лю Сяо  Уезд Ханьинь /пров. Шэньси/, 29 марта /Синьхуа/ — Поселение Фэнцзябаоцзы расположено в горной области Циньлин-Дабашань на территории деревни Дунхэ поселка Сюаньво уезда Ханьинь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Это укрепленное поселение площадью более 20 тыс. кв м построили представители рода Фэн после переселения сюда во времена династии Цин /1644-1911/. Жилые постройки Фэнцзябаоцзы обнесены снаружи крепостной стеной высотой 10 м и толщиной от 3 до 4 м. Над воротами, которые находятся в самых толстых местах стены, сооружены сторожевые башни. Фотографии Синьхуа/Лю Сяо  Уезд Ханьинь /пров. Шэньси/, 29 марта /Синьхуа/ — Поселение Фэнцзябаоцзы расположено в горной области Циньлин-Дабашань на территории деревни Дунхэ поселка Сюаньво уезда Ханьинь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Это укрепленное поселение площадью более 20 тыс. кв м построили представители рода Фэн после переселения сюда во времена династии Цин /1644-1911/. Жилые постройки Фэнцзябаоцзы обнесены снаружи крепостной стеной высотой 10 м и толщиной от 3 до 4 м. Над воротами, которые находятся в самых толстых местах стены, сооружены сторожевые башни. Фотографии Синьхуа/Лю Сяо  Уезд Ханьинь /пров. Шэньси/, 29 марта /Синьхуа/ — Поселение Фэнцзябаоцзы расположено в горной области Циньлин-Дабашань на территории деревни Дунхэ поселка Сюаньво уезда Ханьинь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Это укрепленное поселение площадью более 20 тыс. кв м построили представители рода Фэн после переселения сюда во времена династии Цин /1644-1911/. Жилые постройки Фэнцзябаоцзы обнесены снаружи крепостной стеной высотой 10 м и толщиной от 3 до 4 м. Над воротами, которые находятся в самых толстых местах стены, сооружены сторожевые башни. Фотографии Синьхуа/Лю Сяо  Уезд Ханьинь /пров. Шэньси/, 29 марта /Синьхуа/ — Поселение Фэнцзябаоцзы расположено в горной области Циньлин-Дабашань на территории деревни Дунхэ поселка Сюаньво уезда Ханьинь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Это укрепленное поселение площадью более 20 тыс. кв м построили представители рода Фэн после переселения сюда во времена династии Цин /1644-1911/. Жилые постройки Фэнцзябаоцзы обнесены снаружи крепостной стеной высотой 10 м и толщиной от 3 до 4 м. Над воротами, которые находятся в самых толстых местах стены, сооружены сторожевые башни. Фотографии Синьхуа/Лю Сяо
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекские сенаторы одобрили закон о Службе госбезопасности Состоялось первое заседание Совета руководителей приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана Узбекистан и Монголия восстанавливают дружественные связи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин припугнул Великобританию27
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ151
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию21
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток23
Минобороны назвало глупостью «обман» ПВО в Сирии18
Видео
РВСН снова испытали ракету «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение