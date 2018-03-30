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Молодая реставратор древних книг из провинции Шаньдун
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Молодая реставратор древних книг из провинции Шаньдун 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзинань /пров. Шаньдун/, 29 марта /Синьхуа/ — Ся Тяньни родилась в 1993 году. Она окончила Шаньдунский педагогический университет /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ и сейчас работает реставратором древних книг в библиотеке университета. С 2016 года она уже вернула к жизни более 300 древних книг. Ся Тяньни говорит, что реставрация книг — это древняя профессия, реставратор высокого уровня должен более 10 лет оттачивать свое мастерство, так как множество навыков нельзя заменить современными технологиями. Фотографии Синьхуа / Чжао Сяомин
Цзинань /пров. Шаньдун/, 29 марта /Синьхуа/ — Ся Тяньни родилась в 1993 году. Она окончила Шаньдунский педагогический университет /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ и сейчас работает реставратором древних книг в библиотеке университета. С 2016 года она уже вернула к жизни более 300 древних книг. Ся Тяньни говорит, что реставрация книг — это древняя профессия, реставратор высокого уровня должен более 10 лет оттачивать свое мастерство, так как множество навыков нельзя заменить современными технологиями. Фотографии Синьхуа / Чжао Сяомин
Цзинань /пров. Шаньдун/, 29 марта /Синьхуа/ — Ся Тяньни родилась в 1993 году. Она окончила Шаньдунский педагогический университет /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ и сейчас работает реставратором древних книг в библиотеке университета. С 2016 года она уже вернула к жизни более 300 древних книг. Ся Тяньни говорит, что реставрация книг — это древняя профессия, реставратор высокого уровня должен более 10 лет оттачивать свое мастерство, так как множество навыков нельзя заменить современными технологиями. Фотографии Синьхуа / Чжао Сяомин
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