Вьетнам задумался о легализации проституции

В Министерстве юстиции Вьетнама прозвучало предложение легализировать проституцию в стране

Инициатором идеи выступил замминистра юстиции Тран Ван Дат, который заявил, что принятые в 2003 году нормы, по который и продажа, и покупка секс-услуг считаются незаконными, за 15 лет успели стареть. Прибыль, которую получают злоумышленники в туристических городах, говорит Дат, делает штрафы «беззубыми», а рекламу услуг для взрослых, которая ушла в Интернет, становится все тяжелее отслеживать.

Глава агентства по борьбе с социальным злом министерства социальных дел Нгуен Сюань Лэп идею не поддержал:

Если мы хотим признать проституцию работой, то нам нужно место, где секс-работников обучали бы их профессии. Но это невозможно.

Лэп предложил сконцентрироваться на создании во Вьетнаме «красных» зон, в которых можно было бы легализовать проституцию. Пока планируется создание трех таких районов в качестве пилотных проектов, в том числе — на острове Фукуок и недалеко от Нячанга. Впервые такую идею выдвинул в сентябре прошлого года зампредседателя законодательного собрания Национального собрания Вьетнама Фунг Кук Хиен. Сторонники «красных зон» опираются на опыт некоторых стран по созданию таких же районов.

Источник: Tuoi Tre News