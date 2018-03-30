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Завершено строительство синьцзянского участка 1100-киловольтной ЛЭП Чанцзи — Сюаньчэн
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Завершено строительство синьцзянского участка 1100-киловольтной ЛЭП Чанцзи — Сюаньчэн 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Урумчи, 29 марта /Синьхуа/ — Сегодня завершилось строительство 599-километрового синьцзянского участка высоковольтной линии электропередачи напряжением 1100 кВ Чанцзи /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ — Сюаньчэн /провиниця Аньхой, Восточный Китай/. Это событие — очередной важный шаг в создании системы интеллектуальных электросетей /костяком которой станут ЛЭП сверхвысокого напряжения/, в стимулировании более широкого использования возобновляемых источников энергии на западе Китая, в налаживании нового канала поставок электричества внешним потребителям из богатого энергоресурсами Синьцзяна. Строительство высоковольтной ЛЭП постоянного тока Чанцзи — Сюаньчэн протяженностью 3324 км началось в январе 2016 года. Она проходит через 6 китайских провинций и автономных районов /СУАР, Ганьсу, Нинся-Хуэйский АР, Шэньси, Хэнань, Аньхой/ и, согласно плану, должна быть полностью проложена и введена в эксплуатацию к концу 2018 года. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ  Урумчи, 29 марта /Синьхуа/ — Сегодня завершилось строительство 599-километрового синьцзянского участка высоковольтной линии электропередачи напряжением 1100 кВ Чанцзи /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ — Сюаньчэн /провиниця Аньхой, Восточный Китай/. Это событие — очередной важный шаг в создании системы интеллектуальных электросетей /костяком которой станут ЛЭП сверхвысокого напряжения/, в стимулировании более широкого использования возобновляемых источников энергии на западе Китая, в налаживании нового канала поставок электричества внешним потребителям из богатого энергоресурсами Синьцзяна. Строительство высоковольтной ЛЭП постоянного тока Чанцзи — Сюаньчэн протяженностью 3324 км началось в январе 2016 года. Она проходит через 6 китайских провинций и автономных районов /СУАР, Ганьсу, Нинся-Хуэйский АР, Шэньси, Хэнань, Аньхой/ и, согласно плану, должна быть полностью проложена и введена в эксплуатацию к концу 2018 года. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ  Урумчи, 29 марта /Синьхуа/ — Сегодня завершилось строительство 599-километрового синьцзянского участка высоковольтной линии электропередачи напряжением 1100 кВ Чанцзи /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ — Сюаньчэн /провиниця Аньхой, Восточный Китай/. Это событие — очередной важный шаг в создании системы интеллектуальных электросетей /костяком которой станут ЛЭП сверхвысокого напряжения/, в стимулировании более широкого использования возобновляемых источников энергии на западе Китая, в налаживании нового канала поставок электричества внешним потребителям из богатого энергоресурсами Синьцзяна. Строительство высоковольтной ЛЭП постоянного тока Чанцзи — Сюаньчэн протяженностью 3324 км началось в январе 2016 года. Она проходит через 6 китайских провинций и автономных районов /СУАР, Ганьсу, Нинся-Хуэйский АР, Шэньси, Хэнань, Аньхой/ и, согласно плану, должна быть полностью проложена и введена в эксплуатацию к концу 2018 года. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ  Урумчи, 29 марта /Синьхуа/ — Сегодня завершилось строительство 599-километрового синьцзянского участка высоковольтной линии электропередачи напряжением 1100 кВ Чанцзи /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ — Сюаньчэн /провиниця Аньхой, Восточный Китай/. Это событие — очередной важный шаг в создании системы интеллектуальных электросетей /костяком которой станут ЛЭП сверхвысокого напряжения/, в стимулировании более широкого использования возобновляемых источников энергии на западе Китая, в налаживании нового канала поставок электричества внешним потребителям из богатого энергоресурсами Синьцзяна. Строительство высоковольтной ЛЭП постоянного тока Чанцзи — Сюаньчэн протяженностью 3324 км началось в январе 2016 года. Она проходит через 6 китайских провинций и автономных районов /СУАР, Ганьсу, Нинся-Хуэйский АР, Шэньси, Хэнань, Аньхой/ и, согласно плану, должна быть полностью проложена и введена в эксплуатацию к концу 2018 года. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ  Урумчи, 29 марта /Синьхуа/ — Сегодня завершилось строительство 599-километрового синьцзянского участка высоковольтной линии электропередачи напряжением 1100 кВ Чанцзи /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ — Сюаньчэн /провиниця Аньхой, Восточный Китай/. Это событие — очередной важный шаг в создании системы интеллектуальных электросетей /костяком которой станут ЛЭП сверхвысокого напряжения/, в стимулировании более широкого использования возобновляемых источников энергии на западе Китая, в налаживании нового канала поставок электричества внешним потребителям из богатого энергоресурсами Синьцзяна. Строительство высоковольтной ЛЭП постоянного тока Чанцзи — Сюаньчэн протяженностью 3324 км началось в январе 2016 года. Она проходит через 6 китайских провинций и автономных районов /СУАР, Ганьсу, Нинся-Хуэйский АР, Шэньси, Хэнань, Аньхой/ и, согласно плану, должна быть полностью проложена и введена в эксплуатацию к концу 2018 года. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ  Урумчи, 29 марта /Синьхуа/ — Сегодня завершилось строительство 599-километрового синьцзянского участка высоковольтной линии электропередачи напряжением 1100 кВ Чанцзи /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ — Сюаньчэн /провиниця Аньхой, Восточный Китай/. Это событие — очередной важный шаг в создании системы интеллектуальных электросетей /костяком которой станут ЛЭП сверхвысокого напряжения/, в стимулировании более широкого использования возобновляемых источников энергии на западе Китая, в налаживании нового канала поставок электричества внешним потребителям из богатого энергоресурсами Синьцзяна. Строительство высоковольтной ЛЭП постоянного тока Чанцзи — Сюаньчэн протяженностью 3324 км началось в январе 2016 года. Она проходит через 6 китайских провинций и автономных районов /СУАР, Ганьсу, Нинся-Хуэйский АР, Шэньси, Хэнань, Аньхой/ и, согласно плану, должна быть полностью проложена и введена в эксплуатацию к концу 2018 года. Фотографии Синьхуа/Чжао Гэ
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