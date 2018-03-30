«Зеленое» развитие деревни Шитан в провинции Цзянсу

Нанкин , 29 марта / Синьхуа / — В последние годы жители деревни Шитан уличного комитета Хэнси района Цзяннин Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/, в соответствии с концепцией «зеленого» развития" и приспосабливаясь к местным условиям, активно развивают экономику сельского туризма, создают пансионаты и гостевые дома, открывают собственный экотуристический бизнес. В 2017 году чистый среднедушевой доход составил здесь 48 тыс. юаней, а общий годовой доход достиг 100 млн юаней. Фотографии Синьхуа

Нанкин, 29 марта /Синьхуа/ — В последние годы жители деревни Шитан уличного комитета Хэнси района Цзяннин Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/, в соответствии с концепцией «зеленого» развития" и приспосабливаясь к местным условиям, активно развивают экономику сельского туризма, создают пансионаты и гостевые дома, открывают собственный экотуристический бизнес. В 2017 году чистый среднедушевой доход составил здесь 48 тыс. юаней, а общий годовой доход достиг 100 млн юаней. Фотографии Синьхуа

Нанкин, 29 марта /Синьхуа/ — В последние годы жители деревни Шитан уличного комитета Хэнси района Цзяннин Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/, в соответствии с концепцией «зеленого» развития" и приспосабливаясь к местным условиям, активно развивают экономику сельского туризма, создают пансионаты и гостевые дома, открывают собственный экотуристический бизнес. В 2017 году чистый среднедушевой доход составил здесь 48 тыс. юаней, а общий годовой доход достиг 100 млн юаней. Фотографии Синьхуа

Нанкин, 29 марта /Синьхуа/ — В последние годы жители деревни Шитан уличного комитета Хэнси района Цзяннин Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/, в соответствии с концепцией «зеленого» развития" и приспосабливаясь к местным условиям, активно развивают экономику сельского туризма, создают пансионаты и гостевые дома, открывают собственный экотуристический бизнес. В 2017 году чистый среднедушевой доход составил здесь 48 тыс. юаней, а общий годовой доход достиг 100 млн юаней. Фотографии Синьхуа

Нанкин, 29 марта /Синьхуа/ — В последние годы жители деревни Шитан уличного комитета Хэнси района Цзяннин Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/, в соответствии с концепцией «зеленого» развития" и приспосабливаясь к местным условиям, активно развивают экономику сельского туризма, создают пансионаты и гостевые дома, открывают собственный экотуристический бизнес. В 2017 году чистый среднедушевой доход составил здесь 48 тыс. юаней, а общий годовой доход достиг 100 млн юаней. Фотографии Синьхуа

Нанкин, 29 марта /Синьхуа/ — В последние годы жители деревни Шитан уличного комитета Хэнси района Цзяннин Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/, в соответствии с концепцией «зеленого» развития" и приспосабливаясь к местным условиям, активно развивают экономику сельского туризма, создают пансионаты и гостевые дома, открывают собственный экотуристический бизнес. В 2017 году чистый среднедушевой доход составил здесь 48 тыс. юаней, а общий годовой доход достиг 100 млн юаней. Фотографии Синьхуа

Нанкин, 29 марта /Синьхуа/ — В последние годы жители деревни Шитан уличного комитета Хэнси района Цзяннин Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/, в соответствии с концепцией «зеленого» развития" и приспосабливаясь к местным условиям, активно развивают экономику сельского туризма, создают пансионаты и гостевые дома, открывают собственный экотуристический бизнес. В 2017 году чистый среднедушевой доход составил здесь 48 тыс. юаней, а общий годовой доход достиг 100 млн юаней. Фотографии Синьхуа

Нанкин, 29 марта /Синьхуа/ — В последние годы жители деревни Шитан уличного комитета Хэнси района Цзяннин Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/, в соответствии с концепцией «зеленого» развития" и приспосабливаясь к местным условиям, активно развивают экономику сельского туризма, создают пансионаты и гостевые дома, открывают собственный экотуристический бизнес. В 2017 году чистый среднедушевой доход составил здесь 48 тыс. юаней, а общий годовой доход достиг 100 млн юаней. Фотографии Синьхуа