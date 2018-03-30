Безмозглая агрессия против России

Ханжество нашей агрессии по отношению к России достигло такой концентрации, что хоть ножом режь.

Россию упрекают в том, в чем Запад сам регулярно оказывался виновен. Возьмите обвинение в том, что Россия (совершенно безрезультатно) пыталась повлиять на американские выборы. Это дело следует рассматривать как повседневное явление на Западе. Американские исследователи пытались подсчитать, в какое количество выборов вмешивались США после Второй мировой войны, и насчитали минимум 80 известных случаев. Также были свергнуты несколько режимов, а еще выяснилось, что США много лет прослушивали телефон Ангелы Меркель.

А что касается «весьма вероятного» покушения России на двойного агента Сергея Скрипаля , которого русские судили за государственную измену, но потом выменяли его у британцев на своего? Определенно, серьезное дело, но не менее серьезна и вербовка агентов за границей, чтобы те поставляли государственные тайны, как это сделали сами британцы со Скрипалем. Также мы можем попробовать провести параллели с американскими беспилотниками, убившими столько гражданских, что их число будет даже не двухзначным. А помните ту истерику вокруг Гуантанамо? Но с точки зрения пиара, конечно, выгоднее ликвидировать тысячу человек при помощи атак беспилотников!

Ханжество еще интенсивнее проявляется в вопросе о Сирии , в связи с которым многие на Западе сильно раздражены российской поддержкой президента Асада. Давайте посмотрим на объективные факты. Запад лелеял свой альянс с Саудовской Аравией и оказывал поддержку полностью и частично исламистским силам, угрожая свергнуть Асада. В результате произошел жестокий мятеж, который, к счастью (если считать человеческую жизнь важным фактором), сейчас постепенно сходит на нет. Проливать кровь никто не планировал, но таков оказался результат. А поддержка России Асаду только сократила войну. Легитимность нельзя приписать ни одной из сторон. Запад заботился о своих стратегических интересах, Россия — о своих. Но если бы Запад изначально не вмешался в конфликт, крови было бы пролито значительно меньше. А если бы Запад не начал ту потрясающую в своем идиотизме войну в Ираке , никакой гражданской войны в Сирии вообще бы не было.

Ну а теперь самое главное. Аннексия Россией Крыма и вторжение на Украину действительно довольно серьезны. Затянувшийся холодный конфликт, который в итоге закончился применением военной силы. Потому что да, это скорее было завершением конфликта, а не его началом. США много лет вливали в страну деньги, чтобы повернуть ее в западном направлении. Астрономическая сумма более чем в пять миллиардов долларов была пущена на создание «демократических институтов», по словам тогдашнего заместителя госсекретаря США. Если вы — сторонник теории Фукуямы, которая гласит, что либерализм — это конец истории, то вы отнесетесь к этому как к самоотверженному содействию развитию страны, но с российской-то точки зрения это просто какая-то чуждая сила попыталась захватить соседние территории.

А помнит кто-нибудь фантастическую Оранжевую революцию на Украине в 2004-2005 годах, которая закончилась тем, что изначально победившего на выборах (пророссийского) президента Виктора Януковича , которого поддерживало правительство, сместили? Это была попытка американцев повторить свой успех в Сербии в 2000 году, когда Вашингтону удалось организовать и частично финансировать кампанию, в ходе которой был свергнут тогдашний сербский президент. Но, несмотря на то, что с Оранжевой революцией у американцев все получилось, Януковича все равно опять избрали в 2010 году. Вот черт!

Так обострился конфликт. Янукович позволил себе в лучших традициях демократии отказаться от договора сотрудничества с ЕС , чтобы вместо этого подписать торговый договор с Россией. Такие вещи не остаются безнаказанными! Украину повергли в состояние, напоминающее гражданскую войну, и кровавое антидемократическое восстание, наконец, заставило президента бежать из страны. Его свергли в ходе (объективно) недемократического переворота, который шел вразрез с конституцией. Так что США все-таки удалось под него подкопаться. Правда, досадно, что русским удалось подслушать разговор, в котором два высокопоставленных американца из внешнеполитической службы обсуждали состав украинского правительства после переворота.

На это Россия ответила аннексией Крыма и введением войск на восток Украины. Запад ответил санкциями. Это уже история. И ни одна из сторон не хочет слушать другую. Но если мы углубимся в вопрос легитимности российского интереса к Крыму и Восточной Украине, можно сделать и иной вывод. По сути, речь идет о российских регионах. То, что Крым русский, говорит само за себя, и США вряд ли как-то могут это оспорить. Но почему, собственно? Потому что это заложено основным принципом доктрины Вильсона, разработанной в 1918 году по вопросам проведения границ, а именно национальным самоопределением. Речь идет о русской нации в пределах государства Украина. Само собой, их стремление отделиться — естественно и справедливо. Кроме того, это единственный долгосрочный мирный выход.

Угрожает ли Россия Западу? Конечно, да. Хотя она и на четверть не настолько агрессивна, как американцы в последние 50 лет, но все-таки нам, конечно, нужно себя обезопасить с помощью вооруженных сил. Переговоры лучше всего вести с большой дубиной в руке, тем не менее единственно верный путь — это разговаривать с Россией, уважая явный конфликт интересов. Русские заботятся о своих интересах точно так же, как это делают другие независимые страны, и трудно их в этом упрекнуть. Это и близко не так опасно, как тот фальшивый идеализм, который во многом движет внешней политикой Запада. Мы устраиваем повсюду цирк, как культурно невежественные идиоты, и не понимаем, что наше стремление со своими благими намерениями вмешаться в дела других стран воспринимается как жесткая агрессия. Это опасно, понимаете! Именно этот воображаемый универсализм мешает западным лидерам позаботиться об интересах собственных народов и сесть за стол переговоров с Россией. Мы считаем, что все делятся на хороших и плохих. Слепые к культурным различиям против всех остальных.