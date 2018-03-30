Ещё
Сбор «доцинминского» чая на берегу озера Байхуаху
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбор «доцинминского» чая на берегу озера Байхуаху 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — На чайной плантации «Шэньцюе», расположенной на берегу озера Байхуаху в районе Гуаньшаньху городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, в самом разгаре сбор «доцинминского» чая — чайных сортов, которые созревают до праздника Цинмин. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — На чайной плантации «Шэньцюэ», расположенной на берегу озера Байхуаху в районе Гуаньшаньху городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, в самом разгаре сбор «доцинминского» чая — чайных сортов, которые созревают до праздника Цинмин. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — На чайной плантации «Шэньцюэ», расположенной на берегу озера Байхуаху в районе Гуаньшаньху городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, в самом разгаре сбор «доцинминского» чая — чайных сортов, которые созревают до праздника Цинмин. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — На чайной плантации «Шэньцюэ», расположенной на берегу озера Байхуаху в районе Гуаньшаньху городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, в самом разгаре сбор «доцинминского» чая — чайных сортов, которые созревают до праздника Цинмин. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — На чайной плантации «Шэньцюэ», расположенной на берегу озера Байхуаху в районе Гуаньшаньху городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, в самом разгаре сбор «доцинминского» чая — чайных сортов, которые созревают до праздника Цинмин. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — На чайной плантации «Шэньцюэ», расположенной на берегу озера Байхуаху в районе Гуаньшаньху городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, в самом разгаре сбор «доцинминского» чая — чайных сортов, которые созревают до праздника Цинмин. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — На чайной плантации «Шэньцюэ», расположенной на берегу озера Байхуаху в районе Гуаньшаньху городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, в самом разгаре сбор «доцинминского» чая — чайных сортов, которые созревают до праздника Цинмин. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
ИА Синьхуа: последние новости
Состоялось первое заседание Совета руководителей приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана Куба: массовая высылка российских дипломатов поставит под угрозу международную стабильность Узбекские сенаторы одобрили закон о Службе госбезопасности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ117
Минобороны назвало глупостью «обман» ПВО в Сирии8
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток10
Песков «обрушился» на Навального64
Тело Мавроди оказалось никому не нужно13
Видео
РВСН снова испытали ракету «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение