Сбор «доцинминского» чая на берегу озера Байхуаху

Гуйян, 29 марта / Синьхуа / — На чайной плантации «Шэньцюе», расположенной на берегу озера Байхуаху в районе Гуаньшаньху городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай /, в самом разгаре сбор «доцинминского» чая — чайных сортов, которые созревают до праздника Цинмин. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — На чайной плантации «Шэньцюэ», расположенной на берегу озера Байхуаху в районе Гуаньшаньху городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, в самом разгаре сбор «доцинминского» чая — чайных сортов, которые созревают до праздника Цинмин. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — На чайной плантации «Шэньцюэ», расположенной на берегу озера Байхуаху в районе Гуаньшаньху городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, в самом разгаре сбор «доцинминского» чая — чайных сортов, которые созревают до праздника Цинмин. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — На чайной плантации «Шэньцюэ», расположенной на берегу озера Байхуаху в районе Гуаньшаньху городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, в самом разгаре сбор «доцинминского» чая — чайных сортов, которые созревают до праздника Цинмин. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — На чайной плантации «Шэньцюэ», расположенной на берегу озера Байхуаху в районе Гуаньшаньху городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, в самом разгаре сбор «доцинминского» чая — чайных сортов, которые созревают до праздника Цинмин. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — На чайной плантации «Шэньцюэ», расположенной на берегу озера Байхуаху в районе Гуаньшаньху городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, в самом разгаре сбор «доцинминского» чая — чайных сортов, которые созревают до праздника Цинмин. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Гуйян, 29 марта /Синьхуа/ — На чайной плантации «Шэньцюэ», расположенной на берегу озера Байхуаху в районе Гуаньшаньху городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/, в самом разгаре сбор «доцинминского» чая — чайных сортов, которые созревают до праздника Цинмин. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь