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Производство весеннего чая в уезде Сюаньэнь
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Производство весеннего чая в уезде Сюаньэнь 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 29 марта /Синьхуа/ — В последние годы на территории уезда Сюаньэнь провинции Хубэй /Центральный Китай/ происходит здоровое развитие чайной индустрии /включая культивацию, производство и переработку чайных листьев/ в строгом соответствии с государственными нормами масштабизации, стандартизации и органификации. Фотографии Синьхуа/Сун Вэнь
Уезд Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 29 марта /Синьхуа/ — В последние годы на территории уезда Сюаньэнь провинции Хубэй /Центральный Китай/ происходит здоровое развитие чайной индустрии /включая культивацию, производство и переработку чайных листьев/ в строгом соответствии с государственными нормами масштабизации, стандартизации и органификации. Фотографии Синьхуа/Сун Вэнь
Уезд Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 29 марта /Синьхуа/ — В последние годы на территории уезда Сюаньэнь провинции Хубэй /Центральный Китай/ происходит здоровое развитие чайной индустрии /включая культивацию, производство и переработку чайных листьев/ в строгом соответствии с государственными нормами масштабизации, стандартизации и органификации. Фотографии Синьхуа/Сун Вэнь
Уезд Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 29 марта /Синьхуа/ — В последние годы на территории уезда Сюаньэнь провинции Хубэй /Центральный Китай/ происходит здоровое развитие чайной индустрии /включая культивацию, производство и переработку чайных листьев/ в строгом соответствии с государственными нормами масштабизации, стандартизации и органификации. Фотографии Синьхуа/Сун Вэнь
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