Производство весеннего чая в уезде Сюаньэнь

Уезд Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 29 марта / Синьхуа / — В последние годы на территории уезда Сюаньэнь провинции Хубэй /Центральный Китай / происходит здоровое развитие чайной индустрии /включая культивацию, производство и переработку чайных листьев/ в строгом соответствии с государственными нормами масштабизации, стандартизации и органификации. Фотографии Синьхуа/Сун Вэнь

Уезд Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 29 марта /Синьхуа/ — В последние годы на территории уезда Сюаньэнь провинции Хубэй /Центральный Китай/ происходит здоровое развитие чайной индустрии /включая культивацию, производство и переработку чайных листьев/ в строгом соответствии с государственными нормами масштабизации, стандартизации и органификации. Фотографии Синьхуа/Сун Вэнь

Уезд Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 29 марта /Синьхуа/ — В последние годы на территории уезда Сюаньэнь провинции Хубэй /Центральный Китай/ происходит здоровое развитие чайной индустрии /включая культивацию, производство и переработку чайных листьев/ в строгом соответствии с государственными нормами масштабизации, стандартизации и органификации. Фотографии Синьхуа/Сун Вэнь

Уезд Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 29 марта /Синьхуа/ — В последние годы на территории уезда Сюаньэнь провинции Хубэй /Центральный Китай/ происходит здоровое развитие чайной индустрии /включая культивацию, производство и переработку чайных листьев/ в строгом соответствии с государственными нормами масштабизации, стандартизации и органификации. Фотографии Синьхуа/Сун Вэнь