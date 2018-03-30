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Группа карстовых провалов в провинции Юньнань
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Группа карстовых провалов в провинции Юньнань 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжэньсюн /пров. Юньнань/, 29 марта /Синьхуа/ — В 51 км от центра уезда Чжэньсюн городского округа Чжаотун /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ расположена группа из 6 провалов разного диаметра, занимающая площадь примерно 600 му /около 42 га/. Три самых больших провала называют «Дагоцюань» /"Большой котел"/, «Сяогоцюань» /"Малый котел"/ и «Саньгоцюань»/"Третий котел"/. Диаметр наибольшего провала «Дагоцюань» составляет около 600 м, средняя глубина достигает 120 м, в наиболее глубоком месте — 150 м. Провал со всех сторон крутой и обрывистый, его форма напоминает котел. Внутри карстового провала проживает 8 семей из 32 человек. Фотографии Синьхуа / Ху Чао  Чжэньсюн /пров. Юньнань/, 29 марта /Синьхуа/ — В 51 км от центра уезда Чжэньсюн городского округа Чжаотун /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ расположена группа из 6 провалов разного диаметра, занимающая площадь примерно 600 му /около 42 га/. Три самых больших провала называют «Дагоцюань» /"Большой котел"/, «Сяогоцюань» /"Малый котел"/ и «Саньгоцюань»/"Третий котел"/. Диаметр наибольшего провала «Дагоцюань» составляет около 600 м, средняя глубина достигает 120 м, в наиболее глубоком месте — 150 м. Провал со всех сторон крутой и обрывистый, его форма напоминает котел. Внутри карстового провала проживает 8 семей из 32 человек. Фотографии Синьхуа / Ху Чао  Чжэньсюн /пров. Юньнань/, 29 марта /Синьхуа/ — В 51 км от центра уезда Чжэньсюн городского округа Чжаотун /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ расположена группа из 6 провалов разного диаметра, занимающая площадь примерно 600 му /около 42 га/. Три самых больших провала называют «Дагоцюань» /"Большой котел"/, «Сяогоцюань» /"Малый котел"/ и «Саньгоцюань»/"Третий котел"/. Диаметр наибольшего провала «Дагоцюань» составляет около 600 м, средняя глубина достигает 120 м, в наиболее глубоком месте — 150 м. Провал со всех сторон крутой и обрывистый, его форма напоминает котел. Внутри карстового провала проживает 8 семей из 32 человек. Фотографии Синьхуа / Ху Чао  Чжэньсюн /пров. Юньнань/, 29 марта /Синьхуа/ — В 51 км от центра уезда Чжэньсюн городского округа Чжаотун /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ расположена группа из 6 провалов разного диаметра, занимающая площадь примерно 600 му /около 42 га/. Три самых больших провала называют «Дагоцюань» /"Большой котел"/, «Сяогоцюань» /"Малый котел"/ и «Саньгоцюань»/"Третий котел"/. Диаметр наибольшего провала «Дагоцюань» составляет около 600 м, средняя глубина достигает 120 м, в наиболее глубоком месте — 150 м. Провал со всех сторон крутой и обрывистый, его форма напоминает котел. Внутри карстового провала проживает 8 семей из 32 человек. Фотографии Синьхуа / Ху Чао  Чжэньсюн /пров. Юньнань/, 29 марта /Синьхуа/ — В 51 км от центра уезда Чжэньсюн городского округа Чжаотун /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ расположена группа из 6 провалов разного диаметра, занимающая площадь примерно 600 му /около 42 га/. Три самых больших провала называют «Дагоцюань» /"Большой котел"/, «Сяогоцюань» /"Малый котел"/ и «Саньгоцюань»/"Третий котел"/. Диаметр наибольшего провала «Дагоцюань» составляет около 600 м, средняя глубина достигает 120 м, в наиболее глубоком месте — 150 м. Провал со всех сторон крутой и обрывистый, его форма напоминает котел. Внутри карстового провала проживает 8 семей из 32 человек. Фотографии Синьхуа / Ху Чао  Чжэньсюн /пров. Юньнань/, 29 марта /Синьхуа/ — В 51 км от центра уезда Чжэньсюн городского округа Чжаотун /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ расположена группа из 6 провалов разного диаметра, занимающая площадь примерно 600 му /около 42 га/. Три самых больших провала называют «Дагоцюань» /"Большой котел"/, «Сяогоцюань» /"Малый котел"/ и «Саньгоцюань»/"Третий котел"/. Диаметр наибольшего провала «Дагоцюань» составляет около 600 м, средняя глубина достигает 120 м, в наиболее глубоком месте — 150 м. Провал со всех сторон крутой и обрывистый, его форма напоминает котел. Внутри карстового провала проживает 8 семей из 32 человек. Фотографии Синьхуа / Ху Чао  Чжэньсюн /пров. Юньнань/, 29 марта /Синьхуа/ — В 51 км от центра уезда Чжэньсюн городского округа Чжаотун /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ расположена группа из 6 провалов разного диаметра, занимающая площадь примерно 600 му /около 42 га/. Три самых больших провала называют «Дагоцюань» /"Большой котел"/, «Сяогоцюань» /"Малый котел"/ и «Саньгоцюань»/"Третий котел"/. Диаметр наибольшего провала «Дагоцюань» составляет около 600 м, средняя глубина достигает 120 м, в наиболее глубоком месте — 150 м. Провал со всех сторон крутой и обрывистый, его форма напоминает котел. Внутри карстового провала проживает 8 семей из 32 человек. Фотографии Синьхуа / Ху Чао
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