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Пережившую Холокост парижанку жестоко убил сосед‐антисемит
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Пережившую Холокост парижанку жестоко убил сосед‐антисемит 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
85‐летнюю француженку Мирей Кноль, пережившую Холокост, жестоко убил сосед, которого она знала еще ребенком. Историю о человеческой жестокости рассказал Washington Post.
Парижанка всю жизнь прожила во Франции, выехав из страны лишь один раз — чтобы спастись от нацистов. После окончания Второй мировой войны она вернулась в родные места. Потомки Мирей эмигрировали в Израиль, но женщина осталась верна своей родине.
85-летняя
Кноль страдала болезнью Паркинсона, однако наслаждалась жизнью до последнего момента. Ходила в театры и рестораны, а также любила знакомиться с новыми людьми и узнавать
что-то  новое.
Одинокая женщина обожала своего
29-летнего
соседа, которого знала еще ребенком. Она часто приглашала его в гости, но в один день
что-то  пошло не так. В день убийства мужчина по обыкновению заглянул к пожилой соседке и провел с ней целый день. Вечером к ним присоединился его бездомный приятель.
Преступники нанесли Мирей 11 ножевых ранений, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, подожгли ее дом.
Полиция Франция, прибывшая на место преступления, основным мотивом считает антисемитизм и религиозную неприязнь. Пожилая женщина жила бедно, брать у нее было нечего, поэтому версия ограбления была сразу отметена. Подозреваемых задержали. Выяснилось, что ранее они уже были судимы за тяжкие преступления — ограбления и изнасилования.
А в Москве мошенники «развели» пенсионерку более чем на 600 тысяч рублей. Неизвестные позвонили ей домой, представились медицинскими работниками и сказали о том, что ее анализы якобы очень плохие. Пожилая женщина отдала курьеру «медицинской службы» 12 тысяч долларов (692 тысячи рублей), за обещанные лекарства, которые, конечно, не получила.
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