Пережившую Холокост парижанку жестоко убил сосед‐антисемит

85‐летнюю француженку Мирей Кноль, пережившую Холокост, жестоко убил сосед, которого она знала еще ребенком. Историю о человеческой жестокости рассказал Washington Post

Парижанка всю жизнь прожила во Франции , выехав из страны лишь один раз — чтобы спастись от нацистов. После окончания Второй мировой войны она вернулась в родные места. Потомки Мирей эмигрировали в Израиль , но женщина осталась верна своей родине.

85-летняя

Кноль страдала болезнью Паркинсона, однако наслаждалась жизнью до последнего момента. Ходила в театры и рестораны, а также любила знакомиться с новыми людьми и узнавать

что-то новое.

Одинокая женщина обожала своего

29-летнего

соседа, которого знала еще ребенком. Она часто приглашала его в гости, но в один день

что-то пошло не так. В день убийства мужчина по обыкновению заглянул к пожилой соседке и провел с ней целый день. Вечером к ним присоединился его бездомный приятель.

Преступники нанесли Мирей 11 ножевых ранений, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, подожгли ее дом.

Полиция Франция, прибывшая на место преступления, основным мотивом считает антисемитизм и религиозную неприязнь. Пожилая женщина жила бедно, брать у нее было нечего, поэтому версия ограбления была сразу отметена. Подозреваемых задержали. Выяснилось, что ранее они уже были судимы за тяжкие преступления — ограбления и изнасилования.