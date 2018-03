Она пережила холокост, но антисемиты добрались до нее. Что известно о расправе над 85‐летней еврейкой Мирей Кнолль

23 марта в сожженной квартире в 11-м округе Парижа нашли тело 85-летней еврейки Мирей Кнолль с 11 ножевыми ранениями. Об этом писали местные СМИ. Кто с такой жестокостью расправился с пережившей холокост женщиной, было непонятно. Причиной пожара, как постановило следствие, стал поджог квартиры, в пяти местах.

Спустя несколько дней власти официально заявили, что предполагаемой причиной убийства стала религиозная нетерпимость. Расследование вело к двум подозреваемым 1989-го и 1997-го годов рождения. Первый — сосед старушки — мусульманин. Полиция знала его хорошо, он неоднократно обвинялся в совершении изнасилований.

Тем более странно его нетерпимость с учетом того, что женщина его очень хорошо знала и относилась, как к сыну. По другой версии, она постоянно жаловалась на то, что он угрожал ее сжечь.

Что касается второго молодого человека, следствию удалось узнать, что в день убийства он находился в гостях у первого подозреваемого.

25 марта издание Le Figaro сообщило, что 29-летнего соседа Кнолль арестовали, но он отрицает свою вину. В этот же день для того, чтобы похоронить бабушку из Израиля прилетели ее внуки.

27 марта CNN со ссылкой на источники, близкие к расследованию сообщил, что помимо религиозных мотивов, здесь были замешаны деньги. Подозреваемые могли после убийства ограбить женщину, и только потом сжечь дом.

В тот же день стало известно о задержании второго подозреваемого. Предполагаемым убийцам были предъявлены обвинения в расправе над Кнолль, ограблении и нанесении ущерба имуществу.

При этом адвокат семьи заявил, что в ее доме не было ничего ценного, что можно было бы украсть.

Общественная реакция

Дело стало набирать обороты и получило широкую огласку. Глава МВД Франции , конечно, написал, что он возмущен ситуацией и пообещал наказать виновных в убийстве.

Indigné par l'odieux assassinat de #MireilleKnoll. Je salue la mobilisation des enquêteurs de la @PoliceNationale qui a permis au Parquet de retenir dès ce lundi le caractère antisémite de cet acte ignoble. Tout sera mis en oeuvre pour identifier les auteurs de ce crime barbare.

— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 26 марта 2018 г.

На преступление обратил внимание сам президент Франции Эммануэль Макрон , который назвал убийство в своем Twitter «ужасным преступлением» и пообещал «бороться против антисемитизма».

J’exprime mon émotion devant le crime épouvantable commis contre Mme Knoll. Je réaffirme ma détermination absolue à lutter contre l’antisémitisme. https://t.co/FcSb1gqkQo

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 марта 2018 г.

Еврейское сообщество в стране потребовало от властей, как можно скорее обнаружить мотивы преступников и сообщить об этом людям.

Местные СМИ тут же привели статистику за 2017 год по числу преступлений против евреев из-за антисемитизма. Оказалось, что в прошлом году оно увеличилось на 26%, и на 22% чаще стали вандалы уродовать иудейские кладбища и синагоги, сообщило издание Local.

Похороны и «белые марши»

28 числа женщину хоронил весь Париж. Большинство горожан посчитали, что к смерти Мирей Кнолль нужно привлечь как можно больше внимания, чтобы общество, наконец, задумалось о регулярности преступлений на национальной почве.

Макрон также появился на похоронах на кладбище Банье. В вечером того же дня во Франции начались «белые марши» в память об убитой. Тысячи людей вышли с плакатами гласящими: «Вместе мы противостоим антисемитизму», «Мирель Кнолль убита, потому что она еврейка».

Многие прикрепили к одежде значки с фото Кнолль и стикеры. Кто-то принес белые розы.

People marching together to stand up to hate, to anti-semitism, to racism & violence against «other.» What hurts one hurts all. People are joining the march all along the route. #MireilleKnoll #Marcheblanche #Parisjetaime #LoveTrumpsHate #Paris Merci Keely Karsenty for filming pic.twitter.com/vRIJWKsrPr

— Indivisibles France (@IndivisiblesFr1) 28 марта 2018 г.

Но мирная акция быстро приобрела угрожающие оттенки. Через 15 минут после начала марша, группа молодых людей в черной одежде преградила путь идущим. Они начали кричать что против того, чтобы лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен участвовали в происходящем. Им обоим пришлось покинуть марш.

В ходе шествия участники часто пели «Марсельезу». Дойдя до дома убитой и возложив цветы к импровизированному материалу, люди начали расходиться.

Thousands of people marching for #MireilleKnoll in Paris and standing against antisemitism pic.twitter.com/63vJL5ssQ5

— Jake Cigainero (@jacobstapp) 28 марта 2018 г.

Марселе, Тулузе, Бордо, Орлеане, Подобные акции прошли в Лионе, Страсбурге Лилле и других городах.

Фото: Benjamin Nagele / Twutter

Мирей Кнолль родилась в 1933 году и в 1942 была вынуждена бежать с матерью из Парижа из-за нацистов. За месяц в городе и прилегающих районах были арестованы более 13 тысяч евреев. Большинство попадали в концентрационные лагеря и там погибали.