На ближайших выходных перекроют дорогу возле площади Маркса

Завтра, 31 марта, в Новосибирске перекроют участок улицы возле площади Маркса из-за продовольственной ярмарки.

«С 6:00 до 16:00 на улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Маркса до пересечения с улицами Новогодней и Покрышкина вводится временное прекращение движения транспортных средств», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Кроме того, в мэрии добавили, что во время перекрытий у транспорта будут следующие схемы:

Автобусные маршруты:

— № 45 — Сибиряков-Гвардейцев — Покрышкина — площадь Карла Маркса — проспект Карла Маркса, далее — по действующей схеме;

— № 43, 60 — Титова — Покрышкина — Сибиряков-Гвардейцев, далее — по действующим схемам;

— № 11, 20 — Ватутина — площадь Карла Маркса (для разворота и движения в обратном направлении).

Маршрутные такси:

— № 54 — Титова — площадь Карла Маркса — Ватутина, далее — по действующей схеме;

— № 55 — Сибиряков-Гвардейцев — Покрышкина — площадь Карла Маркса, проспект Карла Маркса, далее — по действующей схеме.

Общегородская ярмарка начнёт работу в 10 часов утра по адресу площадь им. Карла Маркса , 1. Она продлится до 16 часов.

«Участники — организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области , владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, цены на продукцию которых будут до 20% ниже средних по городу. Операторы представят на ярмарке широкий ассортимент продовольственных товаров: хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбную продукцию, дикоросы, мясо птицы», — добавили в пресс-центре.

В сентябре прошлого года ради ярмарки на Маркса также перекрывали движение.