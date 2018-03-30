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Генконсул России в Сиэтле ответил на сообщения о причастности консульства к шпионажу
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Генконсул России в Сиэтле ответил на сообщения о причастности консульства к шпионажу 

Газета.Ru 27 минут назад
Генеральный консул России в Сиэтле Валерий Тимашов заявил, что сообщения о причастности сотрудников консульства к шпионажу полная чушь. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Говорить о том, что мы тут занимаемся чем-то, кроме наших прямых консульских обязанностей, — просто вздор, ребячество. Оставляю это на совести тех безрассудных людей, которые поднимают эту тему в СМИ… Это бред, нонсенс, полная чушь", — сказал Тимашов.
По его словам, сотрудники консульства занимаются, например, выдачей документов и оформлением гражданства.
Ранее Тимашов заявил, что решение о закрытии генконсульства в Сиэтле затрагивает более 30 тысяч россиян.
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