Стратегия из воздуха: спасет ли Россию человек, а не государство

Отсутствие у России внятной стратегии развития и необходимость отыскать определяющий его вектор, стало главной темой открывшегося в четверг в Москве первого Столыпинского форума.

В поисках стратегии

Главный вопрос, который поставили перед собой участники мероприятия — достаточно ли просто обеспечить в стране макроэкономическую стабильность, после чего экономика начнет расти сама, как об этом любят говорить члены правительства, или для запуска роста все-таки необходима соответствующая стратегия.

Данный вопрос возник не на пустом месте. Как отмечал ранее на страницах «Ридуса» основатель и президент Strategy Partners Group, один из пионеров инновационной и венчурной деятельности в России Александр Идрисов , Россия — единственная из стран бывшего СССР (исключая Белоруссию ) и партнеров по BRICS , у кого нет собственной стратегии развития.

«Нужна программа, которая бы показывала четкие ориентиры — куда мы идем, какие инструменты используем, чего мы хотим. И главное — четкий план, как этого достичь», — заявил на открытии форума Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

Малайзии, Эквадора, Бразилии и Казахстана. В ходе форума, своими мыслями о том, как должна формироваться стратегия экономического развития, поделились экономисты и бывшие правительственные чиновники из Южной Кореи

Равнение на младшего брата

Учитывая, что на протяжении последних лет, эта бывшая советская республика с минимальными потерями преодолела экономический кризис и сегодня демонстрирует неплохие показатели роста, казахстанский пример вызвал особый интерес у участников мероприятия.

Это не удивительно, так как экономики Казахстана и России имеют схожую модель, базирующуюся на экспорте природных ресурсов. В обеих странах под воздействием целого ряда факторов сложилась система государственного капитализма. Хотя, разгосударствление экономики, в качестве базовой цели в своей стратегии развития, рассматривает сегодня лишь только Казахстан.

Руководитель Центра конкурентоспособности Международного научного комплекса «Астана», партнер Центра исследований и консалтинга, член Экспертного совета по экономике при Премьер-Министре Республики Казахстан Ануар Буранбаев назвал 5 базовых направлений, определяющих развитие современного Казахстана. Это:

инфраструктура; создание благоприятного климата для ведения бизнеса; индустриализация; инновации; человеческие таланты.

На последнем пункте Ануар Буранбаев остановился отдельно, высказав предположение, что в недалекой перспективе в мире будут преобладать два объекта ожесточенной борьбы: пресная вода и те самые таланты.

В том, что человеческий капитал в современном мире начинает играть куда более значимую роль, чем нефть, газ и баллистические ракеты, сегодня мало кто сомневается. Все это можно услышать и из уст российских экспертов и правительственных чиновников. Однако мало кто из них, до этого момента, пытался сформулировать, почему все эти прекрасные слова так и остаются словами, а пресловутые таланты всеми силами стараются покинуть взрастившую их родину.

По словам Буранбаева, в Казахстане ответ на этот вопрос найден, и не просто найден, но и включен во все ту же стратегию развития.

Удержать таланты, отмечает он, можно только сформировав в стране высокое качество жизни. Конечно, Казахстану в этом отношении пока еще далеко не то, что до Швейцарии или Германии , но и до какой-нибудь Польши или Словакии . Впрочем, в данной ситуации, это не главное, так как соответствующее понимание имеется у руководства страны, и оно предпринимает шаги в нужном направлении.

Заметим, что в понятие качества жизни входит не только качественные и доступные продукты питания, достойная медицинская помощь и образование, но и личная безопасность, хорошая экология и т.п.

На сегодняшний день все это учтено в стратегии развития Казахстана, чего не скажешь о России.

Поиски действенной стратегии развития для нее до сих пор не завершены. Какого-то понятного плана развития, кроме утверждений о необходимости поддержания «стабильности» (рост в пределах 2% в год?) не существует.

Очевидно, подобная беспечность поддерживается сохраняющимися на достаточно высоком уровне нефтяными ценами. Во всем мире наличие природной ренты крайне негативно воздействует на государства, поощряя их избегать любых реформ и социально-экономических экспериментов.

Не удивительно, что в середине ХХ века в своем развитии преуспел целый ряд стран, обделенных особыми природными богатствами, как Япония Гонконг , Южная Корея, Сингапур , Малайзия и пр. Практически все они развивались в рамках стратегий, базирующихся на озвученных выше принципах.

Есть ли выход?

Несмотря на правильные слова и жаркие дискуссии, первый день форума не дал четкого ответа на вопрос: какой должна быть стратегия экономического развития России. Пока можно лишь говорить о неких базовых принципах и без того понятных всем здравомыслящим людям. Но до объединения их в четкую стратегию, хотя бы такую, которая имеется у того же Казахстана, пока явно далеко.

Основные факторы, которые сегодня необходимы — это, во-первых, стимулировать предпринимательскую инициативу, получить людей активных, самостоятельных, которые развивались бы сами, и вместе с ними развивалась бы вся страна, — так сформулировал их Борис Титов, не забыв указать и на второй, не менее значимый, по его мнению, аспект. — А второе — это стабильность, потому что в условиях нестабильности, революций, решать экономические вопросы невозможно. Стабильность должна быть ради экономического развития, ради прогресса.

Все участники дискуссии сходятся во мнении, что движущей силой развития должен являться сам человек, а не государство, на которое многие сегодня пытаются переложить ответственность за настоящее и будущее.

Ситуация сама по себе не изменится, — заключил ректор МГИМО Анатолий Торкунов . — Нужно, что все больше наших граждан понимали, что они сами творцы своей судьбы, что уповать только на государство нельзя. Без изменения в сознании людей очень трудно достичь нужной нам динамики.

В странах, которые за последние десятилетия совершили невиданный социально-экономический рывок, все это поняли достаточно давно.

Сегодня гость нашего форума из Южной Кореи рассказывал, что у них на долю МСП (малое и среднее предпринимательство) приходится 75% ВВП и 90% в общем числе рабочих мест, — напомнил Борис Титов. — А ведь еще относительно недавно Южная Корея была страной чеболей — монополистических крупных компаний.

Одним словом, выход из ситуации существует, и почти все, кто хотел им воспользоваться, давно уже сделали это. Он прост и универсален, и что самое главное, не требует какого-то особого пути. Дело за малым — убедить в этом самих россиян…