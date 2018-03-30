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Цветущие яблони в Нанкине
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Цветущие яблони в Нанкине 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Нанкин, 29 марта /Синьхуа/ — Цветущие в парке «Мочоуху» в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ яблони замечательно оттеняют красоту статуи Мочоу, создавая весеннее настроение. (Синьхуа / Су Ян)
Нанкин, 29 марта /Синьхуа/ — Цветущие в парке «Мочоуху» в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ яблони замечательно оттеняют красоту статуи Мочоу, создавая весеннее настроение. (Синьхуа / Су Ян)
Нанкин, 29 марта /Синьхуа/ — Цветущие в парке «Мочоуху» в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ яблони замечательно оттеняют красоту статуи Мочоу, создавая весеннее настроение. (Синьхуа / Су Ян)
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