Цветущие яблони в Нанкине 

Нанкин, 29 марта /Синьхуа/ — Цветущие в парке «Мочоуху» в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ яблони замечательно оттеняют красоту статуи Мочоу, создавая весеннее настроение. (Синьхуа / Су Ян)
Нанкин, 29 марта /Синьхуа/ — Цветущие в парке «Мочоуху» в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ яблони замечательно оттеняют красоту статуи Мочоу, создавая весеннее настроение. (Синьхуа / Су Ян)
Нанкин, 29 марта /Синьхуа/ — Цветущие в парке «Мочоуху» в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ яблони замечательно оттеняют красоту статуи Мочоу, создавая весеннее настроение. (Синьхуа / Су Ян)