Ещё
Весной 2018 года на службу направят 128 тыс. новобранцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весной 2018 года на службу направят 128 тыс. новобранцев 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. На срочную военную службу в ВС РФ будут направлены весной 2018 года 128 тыс. новобранцев, что на 10% меньше, чем в весенний призыв 2017 года. Об этом в пятницу сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.
"Если весной 2017 года в войска были направлены 142 тысячи новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тыс. человек, что на 10% меньше", — сказал Бурдинский.
Весной 2017 года на срочную службу в ВС РФ были направлены 142 тысячи новобранцев, в осенний призыв 2017 года — 134 тыс. человек. Сокращение числа призывников связано с увеличением в составе Вооруженных сил служащих по контракту.
Впервые значительные сокращения числа призывников произошли в весенний и осенний призывы 2017 года.
ТАСС: последние новости
Песков считает неудачными слова Тулеева об участниках митинга в Кемерове Израиль готовится к Песаху — празднику в память об освобождении от рабства Эксперт: Лондон не предъявил доказательств причастности России к делу Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ117
Минобороны назвало глупостью «обман» ПВО в Сирии8
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток10
Песков «обрушился» на Навального65
Тело Мавроди оказалось никому не нужно13
Видео
РВСН снова испытали ракету «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение