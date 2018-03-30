Весной 2018 года на службу направят 128 тыс. новобранцев

"Если весной 2017 года в войска были направлены 142 тысячи новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тыс. человек, что на 10% меньше", — сказал Бурдинский.

Весной 2017 года на срочную службу в ВС РФ были направлены 142 тысячи новобранцев, в осенний призыв 2017 года — 134 тыс. человек. Сокращение числа призывников связано с увеличением в составе Вооруженных сил служащих по контракту.

Впервые значительные сокращения числа призывников произошли в весенний и осенний призывы 2017 года.