В армию впервые призовут ранее комиссованных призывников

«Одна из особенностей нынешнего призыва заключается в существенном сокращении количества граждан, призываемых на военную службу. Если весной 2017 года в войска было направлены 142 тысячи новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тысяч человек, что на 10 процентов меньше», — цитирует генерал-лейтенанта Бурдинского газета «Красная звезда».

Весной 2017 года в войска были направлены 142 тысячи новобранцев, а осенью прошлого года — 134 тысячи молодых людей.

Военачальник объяснил, что снижение количества срочников в армии объясняется одновременным увеличением числа военнослужащих по контракту.

Бурдинский напомнил, что весенний призыв будет проводиться не во всех регионах России . Поскольку в Республике Коми , Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряда муниципальных образований Камчатского, Красноярского, Пермского краёв, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей призыв проводится только один раз в год. Призывники из этих регионов пойдут служить осенью.

Особенностью же весеннего призыва станет то, что в армию впервые будут призваны молодые люди, ранее официально получившие освобождение от военной службы по состоянию здоровья. По словам генерала Бурдинского, речь идет о 3 тысячах россиян, признанных военно-врачебными комиссиями больными, но позже улучшивших свое физическое состояние и выразивших желание послужить.

"29 декабря 2017 года президент РФ подписал федеральный закон № 444, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медосвидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг", — сказал Евгений Бурдинский

Показатель годности граждан к службе в армии в РФ на сегодня, по данным военных, составляет 78,6 процента. Весенний призыв 2018 года продлится до 15 июля.