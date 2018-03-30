Вдохновение от победы Путина

Победа Путина на выборах президента России 2018 года, возможно, надолго оставит глубокое впечатление и будет стоящей темой для обсуждения.

Политик, который 12 лет являлся президентом и еще 4 года — премьер-министром, должен решать всевозможные проблемы в общественной и экономической сферах. Это не только вызывает усталость от политических дел, но и порождает множество оппонентов, которым нужно противостоять. Однако, вопреки ожиданиям, уровень поддержки Путина достиг 76,7%, что обеспечило ему победу на выборах. Более того, это превысило показатели прошлых лет. Согласно официальной статистике, уровень поддержки Путина в 2000 году составлял 51%, в 2004 — 71,3%, в 2012 — 63,6%, а в 2016 — 67%.

Хотя многие тайны все еще не открыты, но в мире с непрекращающимися конфликтами, элиты и народ одной огромный страны все еще сохраняют благоразумие и единство мнений, что очевидно является причиной для нового избрания Путина в качестве главы государства.

В 80-х годах я посетил эту таинственную страну и получил массу впечатлений: то ли от богатого наследия и особого процесса развития, то ли от независимого и смелого характера россиян. Я думаю, что по отношению к России сложно применить какие-либо модные популистские категории. В одной из песен популярного российского певца Михайлова поется: мы прошли через множество бурь и ветров, нас не обмануть; я попрошу у Неба сил и буду твердо стоять на земле.

Возможно, эти строки — отражение эмоций и мыслей россиян: после стольких лет неопределенности, наконец появился политический деятель, достойный поддержки.

Большинство жителей России сделало свой исторический выбор, и В. Путин снова был избран представителем народа. Уже на протяжении 12 лет, когда я встречаюсь со своими друзьями, они постоянно спрашивают меня: чем же Путин так отличается от других? У президента РФ уже давно есть некая величественная аура, и его часто называют «верховным владыкой», однако, на мой взгляд, он все же обычный человек. Владимир Владимирович говорит о тех вещах, которые больше всего беспокоят россиян, и выражает чувства и эмоции обычных людей. Хотя Путин — великий лидер, но он все же производит впечатление простого человека, с котором легко поддерживать отношения.

Путин всегда четко и прямо выражает свои мысли. Он не допускает увиливания от ответов в вопросах, которые беспокоят граждан, и говорит достаточно резко. Президент России очень отважный: еще будучи молодым человеком в Санкт-Петербурге , он успел сделать себе имя, а сейчас Путин «сильной рукой» показал оппонентам свою мощь. Несмотря на большой опыт на политической арене, Путин остается обычным человеком со своими радостями и печалями. Черный юмор президента часто заставляет людей смеяться без остановки, а сам он порой не может сдержать слез от переполняющих эмоций.

В самые трудные периоды российской истории, Путин смело шел вперед и брал на себя большую ответственность. Особенно в последние 5 лет, когда одна за другой происходят критические ситуации, люди еще больше узнают положительные черты президента. Даже не смотря на резкое осуждение Путина со стороны оппозиции, они все же открыто или в тайне считают: Путин спас Россию. В ходе выборов было подтверждено, что большинство россиян, пребывающих в последние годы в круговороте кризисов, рассматривают Путина как политика и человека достойного всеобщего признания.

Еще один вопрос, касающийся выборов, который стоит отметить, это «помощь» Путину со стороны зарубежных коллег. Сначала вспомним, как уже 20 лет НАТО Европейский союз постепенно продвигаются на восток с совершенно не дружескими намерениями. Более того, Путин не раз заявлял: США вышли из договора по ПРО, пытаясь поставить Россию под угрозу и в невыгодное стратегическое положение. Это является основным пунктом, ухудшающим отношения между нашей страной и западными коллегами.

Россияне были очень удивлены, когда Обама весьма пренебрежительно назвал Россию «не более чем, региональной державой», а затем поставил Путина в один рад с вирусом Эбола и терроризмом. После вступления Трампа в должность президента, в российско-американских отношениях возможно бы и наступил переломный момент, но другие западные страны сейчас находятся в условиях небывалого кризиса, поэтому Россия была выбрана в качестве козла отпущения для отвлечения внимания.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей также «пришла на помощь» очень кстати. На самом деле, как сказал Путин в ходе речи в честь победы на выборах, в расследовании хакерского вмешательства в выборы в США или дела отравления Скрипаля в Лондоне, необходимо сотрудничество. Однако сейчас в мире никому не интересна правда, ведь можно, не публикуя доказательств, не основываясь на фактах, с лёгкостью начать вводить жесткие санкции против страны.

В эпоху больших изменений в системе международных отношений, каждое государство сталкивается с целым рядом различных трудностей. Однако руководствуясь принципами игнорирования чувств людей и ведение дел способами, выходящими за рамки разумного, притеснение противников и оказание на них давления, никогда не приведет не к желаемым результатам. Но всё же победа В. В. Путина на выборах 2018 года вдохновила людей.