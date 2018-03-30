Вдохновение от победы Путина 

Победа Путина на выборах президента России 2018 года, возможно, надолго оставит глубокое впечатление и будет стоящей темой для обсуждения.
Политик, который 12 лет являлся президентом и еще 4 года — премьер-министром, должен решать всевозможные проблемы в общественной и экономической сферах. Это не только вызывает усталость от политических дел, но и порождает множество оппонентов, которым нужно противостоять. Однако, вопреки ожиданиям, уровень поддержки Путина достиг 76,7%, что обеспечило ему победу на выборах. Более того, это превысило показатели прошлых лет. Согласно официальной статистике, уровень поддержки Путина в 2000 году составлял 51%, в 2004 — 71,3%, в 2012 — 63,6%, а в 2016 — 67%.
Хотя многие тайны все еще не открыты, но в мире с непрекращающимися конфликтами, элиты и народ одной огромный страны все еще сохраняют благоразумие и единство мнений, что очевидно является причиной для нового избрания Путина в качестве главы государства.
В 80-х годах я посетил эту таинственную страну и получил массу впечатлений: то ли от богатого наследия и особого процесса развития, то ли от независимого и смелого характера россиян. Я думаю, что по отношению к России сложно применить какие-либо модные популистские категории. В одной из песен популярного российского певца Михайлова поется: мы прошли через множество бурь и ветров, нас не обмануть; я попрошу у Неба сил и буду твердо стоять на земле.
Возможно, эти строки — отражение эмоций и мыслей россиян: после стольких лет неопределенности, наконец появился политический деятель, достойный поддержки.
Большинство жителей России сделало свой исторический выбор, и В. Путин снова был избран представителем народа. Уже на протяжении 12 лет, когда я встречаюсь со своими друзьями, они постоянно спрашивают меня: чем же Путин так отличается от других? У президента РФ уже давно есть некая величественная аура, и его часто называют «верховным владыкой», однако, на мой взгляд, он все же обычный человек. Владимир Владимирович говорит о тех вещах, которые больше всего беспокоят россиян, и выражает чувства и эмоции обычных людей. Хотя Путин — великий лидер, но он все же производит впечатление простого человека, с котором легко поддерживать отношения.
Путин всегда четко и прямо выражает свои мысли. Он не допускает увиливания от ответов в вопросах, которые беспокоят граждан, и говорит достаточно резко. Президент России очень отважный: еще будучи молодым человеком в Санкт-Петербурге, он успел сделать себе имя, а сейчас Путин «сильной рукой» показал оппонентам свою мощь. Несмотря на большой опыт на политической арене, Путин остается обычным человеком со своими радостями и печалями. Черный юмор президента часто заставляет людей смеяться без остановки, а сам он порой не может сдержать слез от переполняющих эмоций.
В самые трудные периоды российской истории, Путин смело шел вперед и брал на себя большую ответственность. Особенно в последние 5 лет, когда одна за другой происходят критические ситуации, люди еще больше узнают положительные черты президента. Даже не смотря на резкое осуждение Путина со стороны оппозиции, они все же открыто или в тайне считают: Путин спас Россию. В ходе выборов было подтверждено, что большинство россиян, пребывающих в последние годы в круговороте кризисов, рассматривают Путина как политика и человека достойного всеобщего признания.
Еще один вопрос, касающийся выборов, который стоит отметить, это «помощь» Путину со стороны зарубежных коллег. Сначала вспомним, как уже 20 лет НАТО и Европейский союз постепенно продвигаются на восток с совершенно не дружескими намерениями. Более того, Путин не раз заявлял: США вышли из договора по ПРО, пытаясь поставить Россию под угрозу и в невыгодное стратегическое положение. Это является основным пунктом, ухудшающим отношения между нашей страной и западными коллегами.
Россияне были очень удивлены, когда Обама весьма пренебрежительно назвал Россию «не более чем, региональной державой», а затем поставил Путина в один рад с вирусом Эбола и терроризмом. После вступления Трампа в должность президента, в российско-американских отношениях возможно бы и наступил переломный момент, но другие западные страны сейчас находятся в условиях небывалого кризиса, поэтому Россия была выбрана в качестве козла отпущения для отвлечения внимания.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мей также «пришла на помощь» очень кстати. На самом деле, как сказал Путин в ходе речи в честь победы на выборах, в расследовании хакерского вмешательства в выборы в США или дела отравления Скрипаля в Лондоне, необходимо сотрудничество. Однако сейчас в мире никому не интересна правда, ведь можно, не публикуя доказательств, не основываясь на фактах, с лёгкостью начать вводить жесткие санкции против страны.
В эпоху больших изменений в системе международных отношений, каждое государство сталкивается с целым рядом различных трудностей. Однако руководствуясь принципами игнорирования чувств людей и ведение дел способами, выходящими за рамки разумного, притеснение противников и оказание на них давления, никогда не приведет не к желаемым результатам. Но всё же победа В. В. Путина на выборах 2018 года вдохновила людей.