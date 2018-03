Военные новости: это конец американскому подходу к ведению войны 

Мэттис заявил, что несмотря на все технологические новшества в военном деле, милитаризацию космоса, кибероперации, системы ПВО и ПРО, самолеты пятого поколения и так далее, США все равно должны содержать дорогостоящие конвенциональные вооруженные силы, потому что если их не будет, то кто-нибудь решит, что можно уничтожить США.

Нынешнее же выступление Элбриджа Колби, которое так сильно противоречит словам Картера, соотносится со знаменитой работой Рассела Уигли (Russell Weigley) «Американское видение войны»/"Война по-американски" (The American Way of War), которую он опубликовал в 1973 году, и которая по сей день активно цитируется в зарубежной военной среде и влияет на умы стратегов. Но уже тогда Уигли в своем труде более 40 лет назад писал, что после опыта в Индокитае сама идея того, что США могут в любой точке планеты утверждать свою волю путем взвешенного контролируемого и точечного насилия, вызывает сомнения. Об Уигли часто стали вспоминать после того, как стало ясно, что США никак не удается закончить на своих условиях войну в Ираке