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Адвокат: стрелку из Флориды в тюрьму поступило до 200 писем из США и Европы
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Адвокат: стрелку из Флориды в тюрьму поступило до 200 писем из США и Европы 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Николас Круз, застреливший 17 человек в школе в городе Паркленд (штат Флорида), получил в тюрьме до 200 писем из США и стран Европы. Об этом сообщил в четверг телекомпании CNN публичный защитник (омбудсмен) округа Броуард Говард Финкелстайн.
Он сказал, что на его памяти еще ни один его подзащитный не получал такого объема корреспонденции за полтора месяца. «Даже близко не получали», — заявил он.
Авторы писем — это женщины, девушки и взрослые мужчины. Как утверждает телекомпания, все они выражают ту или иную долю симпатии Крузу.
Ранее прокуратура сообщила, что будет добиваться смертной казни для 19-летнего Круза. Защита молодого человека изначально заявляла о готовности пойти на сделку со следствием, однако впоследствии СМИ сообщали, что Круз отказался от такого варианта.
Трагедия в одной из школ Паркленда разыгралась 14 февраля. Круз, открывший огонь по учащимся и преподавателям, был ранее исключен из этого учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов. По данным СМИ, Круз смог легально приобрести оружие, хотя ранее проходил лечение в психиатрической клинике.
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