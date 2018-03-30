Португалия закрыла базу обслуживания Ка-32

Москва , 30 марта — «Вести. Экономика». Власти Португалии закрыли базу, где проводили техническое обслуживание вертолетов "Камов" . Работавшие на базе российские специалисты покинули страну, сообщает радиостанция TSF со ссылкой на главу компании Everjets.

Фото russianhelicopters.aero

Ангар в городе Понте-ди-Сор, где ремонтировали принадлежащие португальскому правительству вертолеты «Камов», закрыли во вторник. Поводом стали действия компании Heliavionics (субподрядчика ремонта), которая перемещала оборудование и материалы без разрешения правительства. Глава Everjets Рикарду Диаш заявил, что действия португальских властей вызвали недовольство российских специалистов. Диаш опасается, что россияне не вернутся в страну, и ремонт вертолетов прервут на неопределенное время.

Вертолеты «Камов» используют в Португалии для борьбы с лесными пожарами.