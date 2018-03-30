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Португалия закрыла базу обслуживания Ка-32
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Португалия закрыла базу обслуживания Ка-32 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Власти Португалии закрыли базу, где проводили техническое обслуживание вертолетов "Камов". Работавшие на базе российские специалисты покинули страну, сообщает радиостанция TSF со ссылкой на главу компании Everjets.
Фото russianhelicopters.aero
Министр внутренних дел Португалии Конштанса Урбана де Соуза летом 2016 г. попросила главу МЧС Владимира Пучкова, находившегося с визитом в Лиссабоне, помочь с ремонтом и продлением летной годности вертолетов «Камов», отмечает РИА «Новости». Вертолетный парк МВД Португалии включает шесть Ка-32А11ВС российского производства, купленных в 2006 г.
Ангар в городе Понте-ди-Сор, где ремонтировали принадлежащие португальскому правительству вертолеты «Камов», закрыли во вторник. Поводом стали действия компании Heliavionics (субподрядчика ремонта), которая перемещала оборудование и материалы без разрешения правительства. Глава Everjets Рикарду Диаш заявил, что действия португальских властей вызвали недовольство российских специалистов. Диаш опасается, что россияне не вернутся в страну, и ремонт вертолетов прервут на неопределенное время.
Вертолеты «Камов» используют в Португалии для борьбы с лесными пожарами.
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