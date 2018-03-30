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Госдеп назначил встречу с российским генконсулом в Сиэтле
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Госдеп назначил встречу с российским генконсулом в Сиэтле 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
СИЭТЛ, 30 мар — РИА Новости. Госдепартамент инициировал встречу с генконсулом РФ в Сиэтле по вопросу закрытия дипломатического представительства, сообщил журналистам генеральный консул РФ в Сиэтле Валерий Тимашов.
"У нас есть уже запланированная встреча с представителем Госдепартамента. Не хотел бы пока предвосхищать это", — заявил генконсул.
По его словам, встреча назначена по инициативе американской стороны. «Видимо, американская сторона хочет удостовериться, что генеральное консульство закрыто и территорию мы освободили», — добавил Тимашов. По его мнению, это «совершенно разумные шаги».
Ранее власти США в связи с инцидентом в Солсбери объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН — 60 человек, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
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