Узбекистан и Монголия восстанавливают дружественные связи

Ташкент, 29 марта / Синьхуа / — С Узбекистаном изначально были установлены дружеские связи, проводились традиционные дни культуры, основная цель этой встречи заключается в восстановлении этих связей. Об этом заявил сегодня здесь председатель Совета обществ дружбы Монголии , космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагча.

Участники встречи отметили большое значение «народной дипломатии» в сохранении мирной и благополучной жизни, развитие дружеских отношений и культурно-просветительских связей между Узбекистаном и Монголией.

По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при правительстве Узбекистана и Советом обществ дружбы Монголии. —0—