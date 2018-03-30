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Узбекистан и Монголия восстанавливают дружественные связи
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Узбекистан и Монголия восстанавливают дружественные связи 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Ташкент, 29 марта /Синьхуа/ — С Узбекистаном изначально были установлены дружеские связи, проводились традиционные дни культуры, основная цель этой встречи заключается в восстановлении этих связей. Об этом заявил сегодня здесь председатель Совета обществ дружбы Монголии, космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагча.
Участники встречи отметили большое значение «народной дипломатии» в сохранении мирной и благополучной жизни, развитие дружеских отношений и культурно-просветительских связей между Узбекистаном и Монголией.
По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при правительстве Узбекистана и Советом обществ дружбы Монголии. —0—
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