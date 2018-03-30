Украина не выдаст России пранкера, распространявшего в социальных сетях ложные сведения о трагедии в Кемерово

Украина никогда не выдает своих граждан, независимо от органа власти, поясняет СБУ.

Украина, как стало известно, не намерена выдавать Российской Федерации пранкера Евгения Вольнова. Он распространял в социальных сетях ложные сведения, согласно которым при пожаре в Кемерово погибли сотни человек.

Своей позицией украинская сторона по данному делу поделилась в четверг, 29 марта.

— Украина своих граждан не выдает, — цитирует портал «Обозреватель» представителя Службы безопасности Украины (СБУ) Елену Гитлянскую.

По ее словам, такие правила обозначены в конституции Украины.

Следственный комитет РФ возбудил против гражданина Украины Никиты Кувикова, известного как пранкер Евгений Вольнов, уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды».

ЧТО ПРОИЗОШЛО

25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека.

Одним из тех, кто вбрасывал недостоверную информацию, был пранкер Евгений Вольнов. Он публично распространял недостоверные сведения о числе жертв трагедии, вводя родственников погибших и пострадавших в заблуждение. По информации следствия, мужчина пытался дестабилизировать ситуацию.

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