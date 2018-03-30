Путин как «проект Андропова — Горбачева»?

Число «33» вообще имеет сакральное значение, как в общечеловеческой истории и культуре, так и в истории и культуре России . Тридцать три года земной жизни было отведено Иисусу из Назарета , вошедшему в историю человечества как Христос — Помазанник Божий… Тридцать лет и три года сиднем просидел на печи герой русского эпоса Илья Муромец , прежде чем приступил к свершению своих былинных подвигов… У Пушкина из моря выходят, «чешуей, как жар горя, тридцать три богатыря»…

И, так сказать, на посошок: в этом году бессменному национальному лидеру России Владимиру Владимировичу Путину исполняется шестьдесят шесть лет. Иначе говоря, два раза по тридцать три…

Не стану утверждать, что в апреле 1985 года было создано новое учение, не говоря уже о религии. Но вот в том, что начавшаяся тридцать три года назад перестройка, поначалу носившая имя «ускорение социально-экономического развития страны», оказала мощное влияние на ход всей мировой истории, сомневаться не приходится.

Знамя, выпавшее из ослабевших рук В начале ноября 1917 года некто Владимир Ульянов поставил мир с ног на уши. Спустя без малого семьдесят лет некто Михаил Горбачев вернул миру его естественное положение.

Однако за истекшее время ненормальное стало привычным, и возврат к норме оказался болезненным. Прямо или косвенно, но горбачевская перестройка привела к значительным изменениям на мировой политической карте, и не всегда этот процесс проходил бескровно.

Многие аналитики склонны полагать, что осуществленная Горбачевым перестройка была задумана его пред-предшественником, бывшим шефом КГБ , секретарем и — слишком короткое время — Генеральным секретарем ЦК КПСС Юрием Андроповым . Такая версия очень правдоподобна: возглавляя на протяжении пятнадцати лет самую информированную организацию в СССР, Андропов лучше всех в правящей верхушке государства знал об истинном положении дел в экономике и социальной сфере, о настроениях в обществе; и лучше всех понимал необходимость перемен. Став в 1982 году Генсеком, он даже приступил к осуществлению задуманного, но из-за обострившейся тяжелой болезни за оставшиеся ему пятнадцать месяцев жизни далеко продвинуться не успел…

При этом известно, что он очень благоволил первому секретарю Ставропольского краевого комитета партии Михаилу Горбачеву. Не будет лишним упомянуть, что дважды кандидатура последнего фигурировала в списках вероятных претендентов для занятия ответственных должностей в КГБ. Первый раз в 1966 году, когда его прочили на пост начальника Ставропольского краевого управления КГБ (отвергнут тогдашним главным чекистом Владимиром Семичастным), и второй раз в 1969-м, когда Андропов, сам к тому времени возглавивший КГБ, взвешивал возможность назначить Горбачева своим заместителем. Но, поскольку эта должность была номенклатурой Политбюро, и окончательное решение зависело от всех членов ареопага, утверждение не состоялось: многих геронтократов отпугнула непростительная по тем временам молодость претендента (38 лет)…

И, тем не менее, Андропов всячески опекал своего протеже, используя все имеющиеся в его распоряжении, мягко говоря, немалые возможности и продвигая Горбачева по карьерной лестнице. Так что прямые связи последнего Генсека ЦК КПСС с Комитетом госбезопасности не вызывают ни малейшего сомнения. Впрочем, такие связи тогда неизбежно имелись у всех, кто так или иначе был при власти, хоть на высшем уровне, хоть на местах.

И все-таки у Горбачева сложились с всесильным Андроповым особо доверительные отношения. Почему — мы можем только гадать. Что-то, значит, дало главе КГБ основание считать, что именно Горбачев наилучшим образом сможет реализовать его — Андропова — идеи по реформированию всей советской системы.

И про «того парня»…

Нынешний президент Российской Федерации также имеет прямое отношение к организации, которой долгое время руководил Андропов и с которой не шапочно был знаком Горбачев. Может быть, это и простое совпадение, но я в такие совпадения не верю. Хотя верить или не верить — категория, скорее, религиозная, так что, точнее, я просто знаю, что случайно таких совпадений не бывает. Слишком тесно переплетаются между собой названные факты.

Конечно, в 1982 году, переходя с поста Председателя КГБ СССР в аппарат ЦК партии, Андропов вряд ли что-либо слышал о капитане (а может быть, к тому моменту уже и майоре) юстиции Владимире Путине. Судя по официальной биографии последнего, более-менее заметной фигурой в среде правящей элиты он стал лишь в мае 1990 года, когда — по рекомендации тогдашнего ректора ЛГУ Станислава Меркурьева — был назначен советником, а затем и заместителем Анатолия Собчака , в то время возглавлявшего Ленинградский городской Совет народных депутатов. Вся его дальнейшая биография представляет столь же стремительный карьерный взлет, как в свое время у Горбачева, хотя и с существенными различиями в деталях. Но сейчас речь не о них…

Меня до сих пор занимает вопрос: как Анатолий Собчак, рафинированный интеллигент, мог взять на работу и назначить свой правой рукой бывшего офицера КГБ — организации, к которой представители так называемой «классовой прослойки» всегда испытывали, мягко говоря, антипатию.

Правда, и здесь тоже все далеко не так однозначно, как принято считать. В своей статье «Неизбежность перестройки» (1988 год) академик Сахаров писал: «…С другой стороны, именно КГБ оказался, благодаря своей элитарности, почти единственной силой, не затронутой коррупцией и поэтому противостоящей мафии».

И все-таки — почему именно Собчак и именно Путин? Вариант первый: Анатолий Александрович был «на крючке» у КГБ, так что ему пришлось наступить на горло собственной песне… Но эта версия не прокатывает. К 1990 году всесилие Госбезопасности было уже под большим вопросом, да к тому же будущий мэр Санкт-Петербурга сам обладал немалым политическим весом, чтобы устоять против такого давления, а то и противопоставить ему собственное.

Вариант второй: Собчаку кто-то посоветовал присмотреться к «этому парню», и ректор университета играл здесь скорее роль простого посредника. Причем не обязательно совет должен был иметь форму «предложения, от которого нельзя отказаться». И даже напротив: имел он наверняка форму именно доброжелательную. Но исходил от лица, или группы лиц, мнение которого (рых) мэр города на Неве ценил и уважал.

…Употребляя выражение «проект Андропова-Горбачева», я вовсе не имею в виду расписанный вперед на два десятка лет по часам график смены конкретных фактов, лиц и событий. Да и вообще не утверждаю, что такой проект стопроцентно существует. Но уж очень сходятся концы с концами.

Правда, скептически настроенный читатель может ехидно спросить: почему же тогда между Горбачевым и Путиным «встрял» Ельцин ?! Вопрос закономерный. Вам надо ответов? Их есть у меня…

Во-первых, имея в виду достаточно долгосрочную перспективу, никто не в состоянии предусмотреть все возможные зигзаги развития событий. Заговор, организованный ГКЧП, стал одним из таких сюрпризов, нарушивших более-менее стройный план переделки политической системы, который был с подачи Андропова разработан мозговым центром Горбачева. Успешно противостоять путчистам смог только Борис Ельцин. Чем он и не замедлил воспользоваться…

Но грамотно составленный план тем и хорош, что позволяет всякое препятствие не просто преодолевать, но использовать в интересах достижения поставленной великой цели.

Всякое масштабное преобразование давно и прочно сформировавшейся системы неизбежно приводит к необходимости принимать, а главное — реализовывать непопулярные решения. И чем кардинальнее преобразования, тем менее популярны любые шаги и меры действующей власти в их осуществлении. Эту-то роль, оказавшись заложником собственного успеха, и вынужден был взять на себя вовремя подвернувшийся Ельцин. А исполнив ее, с достоинством удалиться, передав бразды правления преемнику, который вышел на сцену — весь в белом…

…Вам это напоминает теорию заговора? А я не настаиваю, что все именно так и было. Предложите вашу версию.