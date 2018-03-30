Захарова рассказала, как принималось решение, какое диппредставительство США закрыть в ответ на закрытие российской миссии в Сиэтле

Мария Захарова рассказала, что данное решение принималось комплексно, на основе различных факторов и фактов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы ТРК «Звезда» Максиму Додонову прокомментировала голосование в Twitter о том, какие дипмиссии США России нужно закрыть в ответ на Сиэтл.

«Звезда»: «Наши дипломаты устроили голосование в Twitter, какое из диппредставительств американских мы должны закрыть в ответ на Сиэтл, где постпредство будет закрыто первого апреля. И, согласно голосованию, Петербург 47%. Это как решение или это нечто рекомендательное?»

Мария Захарова: «Я думаю, что это просто был вопрос к пользователям, а решение конечно принимается комплексное на основе различных факторов и фактов, и, конечно же, этот вопрос в том числе и межведомственного согласования. Ну это возможность пользователям высказать свое мнение».

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии Генерального консульства России в Сиэтле.